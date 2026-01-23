¡È´Å³ú¤ßÍÍ¡É¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥é¥¸¥ªDJ¡×¡¡½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÄË´¶¤·¤¿¡Ö´ó¤»½¸¤á¤Æ¤â½Ð¤Ê¤¤¡×Éô°Ì¤Ø¤ÎÇ®¤¤¤³¤À¤ï¤ê
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢É¾ÏÀ²È¤ÎÆÁ½ÅÎ¶ÆÁ¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÈþ½÷¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÇ¯»Ï´ë²è¡£º£²ó¼èºà¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¡¢»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³èÌö¤·àÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥é¥¸¥ªDJá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»³ºê¤¢¤ß¡£»¨»ï¤Ç¤Ï170¥»¥ó¥Á¤Î¹â¿ÈÄ¹¤ò³è¤«¤·¥¯¡¼¥ë¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¿È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÌÀ¤ë¤¹¤®¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤Î´¶Æ°¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿20Ëç¡ÛÀ¤¤Î¡ÈµÓ¥Õ¥§¥Á¡É¤¿¤Á¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤¿»³ºê¤¢¤ß¤Î¡ÖÈþµÓ¡×¡¡¤Õ¤È¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤ÇºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡½¡½¤â¤È¤â¤È¥³¥á¥Ç¥£½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿»³ºê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖMUSIClock¡×¤ÎÏ©ÀþÊÑ¹¹¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤¬³ð¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤êÈÖÁÈ¤â¤ª¾Ð¤¤¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ºê¡§¤â¤¦³ä¤ÈÁ´¿¶¤ê¤Ç¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â¤¤¤¤Ê¤ê²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡¢µÞ¤ËÌî¸¶¤ò¶î¤±¤º¤ê²ó¤ë¤¯¤é¤¤¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£³ú¤ßÊÊ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´Å³ú¤ßÍÍ¡×¤È¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤à¤·¤í³ú¤à¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ï»³ºê¤µ¤ó¤È³ÆÍËÆüÃ´Åö¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤ÎÍí¤ß¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³ºê¡§·Ý¿Í¤µ¤ó¤â¸ÄÀÅª¤ÊÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö»¥ËÚ¥é¡¼¥á¥ó¤Î±öÌ£¤È¾ßÌýÌ£¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢SAKURAI¤µ¤ó¤ÏÂç´îÍø¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¡¢Åú¤¨¤ë¤Þ¤Ç1¡Á2Ê¬¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤À¤È¼Ü¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¡¢¥é¥¸¥ª¤À¤È»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ê°¦¤ª¤·¤µ¤¬³è¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËSAKURAI¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ý¥ó¥³¥Ä¤ÊÉôÊ¬¤¬½Ð¤ì¤Ð½Ð¤ë¤Û¤ÉX¤¬Ê¨¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é»ä¤â¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡£¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ä¼«¿È¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÀµÄ¾¤Ë´¶ÁÛ¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢ÌµÍý¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ç¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±³¤Î¤Ê¤¤¥é¥¸¥ª¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¤²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÊÀ³²¤â...¡£
¡½¡½ÊÀ³²¤Ç¤¹¤«¡©
»³ºê¡§Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¤ä¤Ð¤¤¿Í´Ö¤À¤È·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¤È¤¢¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤ÈÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤À¤È»×¤Ã¤ÆÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë½÷¤¬¤¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
½ªÎ»¤Ç¡ÖÈ¿ÂÐ±¿Æ°¡×¤â
¡½¡½¡ÖMUSIClock¡×¤Ï2024Ç¯9·î¤Ë°ìÃ¶½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Ã²´ê½ñ¤Ê¤É¤ÇÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê2024Ç¯11·î¤Ë¡ÖMUSIClock+¡×¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¡¢2025Ç¯6·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³ºê¡§¡ÖMUSIClock¡×¤Î½ªÎ»¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡ÖÈÖÁÈ½ªÎ»È¿ÂÐ¡×¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤ò»ý¤Ã¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤¬ËèÄ«6»þ¤Ë¤ÏÍè¤Æ¡¢ÊüÁ÷¶É¤ÎÁ°¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆÃ²´ê½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢Äó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤ÇÈÖÁÈ¤¬Éü³è¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£Ì½Íø¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
»³ºê¡§¤³¤ó¤Ê»³ºê¤Ç¤âµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ºÇ¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âµÕ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤óÁ´°÷¤¬½ñ¤¤¤¿¿§»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£ÈÖÁÈ½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é¤âX¤ÇËèÆüÈÖÁÈ¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ò°ì»þÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¡Ö½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥â¥Î
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤Ä»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³ºê¡§¼Ì¿¿½¸¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç2024Ç¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¿åÃå¤Î½÷À¤ò¸«¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¼«ÂÎ¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Åö»þ»³ºê¤µ¤ó¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤ë¤È¤¡¢¤É¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ºê¡§»ä¡¢²£Æý¤¬¤¹¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ëÅª¤Ë¿¿µÕ¤¹¤®¤Æ¡£»ä¤¬¤É¤ÎÁØ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë»É¤µ¤ë¤«¤¬Á´¤¯º£¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤¿»þ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ö²£Æý¤Ã¤Æ½Ð¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡¢²£Æý¤ò½Ð¤¹Æñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿åÃå¤Î·Á¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¾®¤µ¤¯¤¹¤ì¤Ð½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¹¶¤á¤¿¿åÃå¤ÏÃå¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
»³ºê¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²£Æý¤ÏÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£ºÇ½é¤Î»£±Æ¤Î»þ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¬¥Ì¡¼¥Ö¥é¤Ç¥®¥å¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¢¶»¤òÁ´Éô½¸¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤À¤È²£Æý¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç2024Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿½é¼Ì¿¿½¸¡ÖCantabile¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥Ì¡¼¥Ö¥é¤Ê¤ë¤Ù¤¯³°¤»¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤³¤Þ¤Ç²£Æý¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¿Í¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Ï¥º¥à¥µ¥¿»þÂå¤«¤éÈþµÓ¤¬Çä¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤âµÓ¤ä¤ª¿¬¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¤á¤Ë»£¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
»³ºê¡§¤ª¿¬¤â°Õ³°¤È¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¸¤ã¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¼Ì¿¿½¸¤Ç½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ª¿¬¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¡¢°Õ³°¤È¤ªÆù¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¤¤¤¤ª¿¬¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Á´Á³¤¤¤Ê¤¤
¡½¡½2025Ç¯¤Ï¡Ö½µ´©FLASH¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É¾È½¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
»³ºê¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¤ò½Ð¤¹¤¿¤Ó¡¢Amazon¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤Á¤ã¤ó¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éË°¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ä¼«¿È¤â»³ºê¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡£¸µ¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢Î©¤Á»Ñ¤âåºÎï¤Ç¤¹¡£½÷À¤¬Æ´¤ì¤ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ºê¡§½÷À¥Õ¥¡¥ó¡¢Á´Á³¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤È½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Ã¯¤âÍè¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À»ä¼«¿È¤â½÷À¤¬¾¯¤·¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£Îã¤¨¤Ð»Å»ö¤ÇÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò½÷À¤ÎÍ§Ã£¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¤ß¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Öº£¡¢»ä¡¢µ¤¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤È¤«Î¢¤òÆÉ¤ó¤¸¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤¬³Ú¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤³¤½·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÈÍí¤ó¤Ç¤ëÊý¤¬³Ú¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ºê¡§³Ú¤Ç¤¹¤Í¡£½÷À¤À¤È½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤À¤«¤é¥é¥¸¥ª¤Ç¤â½÷À¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤â¤¤¤¸¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£Ê¿ÏÂ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖFX¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼ñÌ£¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ºê¡§¤³¤¦¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢FX¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀFX¤Ïº£¡¢»ñ³Ê¤ò¼è¤í¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¹¥¤¤Ç¤¹¡£2Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö°Ê³°¤Ï¤Û¤Ü³°½Ð¤â¤»¤º¡¢Éô²°¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤ÈÄÌÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈFX¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£FX¤À¤È¿·¤·¤¤»Å»ö¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³ºê¡§¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¼«Ê¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤ë¤ÈÉ½¾ð¤¬¹Å¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤ë¤À¤±¤Î¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥°¥é¥Ó¥¢¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢É½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤È¤«¤â¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤ª¿¬¤â¤Ã¤ÈÃÃ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤âÉ½»æ¤ò¾þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Úµ»öÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬Çö¤¤¤Î¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼»þÂå¤Û¤«¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤Î¶ìÏ«¤Î¿ô¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÆÁ½ÅÎ¶ÆÁ¡Ê¤È¤¯¤·¤²¡¦¤¿¤Ä¤Î¤ê¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢É¾ÏÀ²È¡£¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£µ¼Ô¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö100Æü°Ê¾å¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼èºà¡£2016Ç¯¤Ë¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢ÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»¨»ï¡¢¥¦¥§¥Ö¤Çµ»ö¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤ËÆüËÜ½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ö°ìÅÙ¤Ï¸«¤¿¤¤¡ª ¥¢¥¤¥É¥ë¡õ¥°¥é¥Ó¥¢Ì¾ºî¼Ì¿¿½¸¥¬¥¤¥É¡×¡Ê¸¼¸÷¼Ò¡Ë¡£note¤Ç¥Þ¥¬¥¸¥ó¤òÏ¢ºÜÃæ X:@tatsunoritoku
