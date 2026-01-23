陸上の男子マラソンで２０２１年東京五輪代表の中村匠吾（３３）が３月３１日をもって現役引退することを２３日に所属先の富士通が発表。「このたび、現役選手としての競技生活に一区切りをつけ、引退する決断をいたしました。小学５年生のときに始めた陸上競技は、長い年月をかけて私の人生そのものとなりました。その競技人生の締めくくりを、富士通陸上競技部で迎えられたことを、心から幸せに思っています」などと思いをつづった。

引退前の２月は３レースを予定。「最後まで感謝の気持ちを胸に、一歩一歩大切に走り切りたいと思います」と２月１日の第１回四日市みなとランフェスティバル、同１５の第１９回美し国三重市町対抗駅伝、同２２日の第２１回阿波シティマラソンの３大会に出場する。

引退後は指導者の道に進むことも明かし「今後は指導者として陸上競技に携わり、富士通で学んだこと、そして競技を通して得た経験を次の世代へとつないでいく人生を歩んでいきたいと思います」とした。

駒大時代は学生３大駅伝４度の区間賞など活躍。卒業後は富士通に進み、１９年のマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）で優勝し２１年東京五輪に内定。東京五輪までは拠点を母校の駒大に置き、大八木弘明総監督に指導を受けていた。昨年４月は早大大学院のスポーツ科学研究科に進学したことを自身のＳＮＳで公表していた。

◇中村 匠吾（なかむら・しょうご）１９９２年９月１６日、三重・四日市市生まれ。３３歳。小学５年から陸上を始め、上野工で全国高校駅伝に３年連続出場。駒大では３年時のユニバーシアード・ハーフマラソン銅メダル。箱根駅伝は２年時３区３位、３年時１区２位、４年時１区区間賞。１９年のＭＧＣで優勝し、２１年東京五輪代表に内定。本番では６１位だった。