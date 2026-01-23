¡Ö¡ÈµÓ¥Õ¥§¥Á¡É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ä¡×¥º¥à¥µ¥¿½Ð±é¤ÇÈþµÓ¤È¤¤¤¦Éð´ï¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡¡¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥é¥¸¥ªDJ¡É¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¥À¥á½Ð¤·ÃÏ¹ö¤Î¥Ý¥ó¥³¥Ä»þÂå
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢É¾ÏÀ²È¤ÎÆÁ½ÅÎ¶ÆÁ¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÈþ½÷¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÇ¯»Ï´ë²è¡£º£²ó¼èºà¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¡¢»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³èÌö¤·àÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥é¥¸¥ªDJá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»³ºê¤¢¤ß¡£»¨»ï¤Ç¤Ï170¥»¥ó¥Á¤Î¹â¿ÈÄ¹¤ò³è¤«¤·¥¯¡¼¥ë¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¿È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÌÀ¤ë¤¹¤®¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ë»þÂå¤Î¶ìÏ«¤Ê¤É¤ò¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿20Ëç¡ÛÀ¤¤Î¡ÈµÓ¥Õ¥§¥Á¡É¤¿¤Á¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤¿»³ºê¤¢¤ß¤ÎÈþµÓ¡¡¤Õ¤È¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤ÇºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡½¡½»³ºê¤µ¤ó¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ª½ñ¤Ã¤Æ²¿¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ºê¡§¸ª½ñ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¼«ÂÎ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ä¥Õ¥³¥á¤Ç¤Ï¡ÖÈÖÁÈ½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤é¤¿¤À¤Î¥°¥é¥É¥ë¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤È¤Ï²»³Ú¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ºê¡§¥Ô¥¢¥Î¤Ï2ºÐ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ÇÊì¤ÏÀ¼³Ú²È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À²»³Ú¤ÎÆ»¤Ç¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤¿»þ¤Ë±Ç²è¡Ö¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡×¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¥³¥á¥Ç¥£½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢·»¤Ë¡Ö¤ªÁ°¡¢°É¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤«¤é°É¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤Æ¡¢»ä¤âÅö»þ¤ÏËÜÅö¤ËÌµÃÎ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ºê¡§Åö»þ¤ÏÈþÍÆ¤ËÁ´¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦Á°È±¤â¥¯¥·¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¡£²ÈÂ²¤«¤é¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ãÀäÂÐÌµÍý¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡ÖÆÃµ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤äÊ¿ÀôÀ®¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¥â¥Ç¥ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸¶ÀÐ¤È¤·¤Æ¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¿¤À»ÖË¾Æ°µ¡¤Ï¥³¥á¥Ç¥£½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Ç¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤ò¤ä¤ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
»³ºê¡§¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â1²óÌÜ¤Î»£±Æ¤¬»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¤µ¤ó¤È2¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º´¡¹ÌÚ´õ¤µ¤ó¤ÏåºÎï¤¹¤®¤Æ¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¤È¤¤¤¦¤ÈÈ±¤Ï¥Ü¥µ¥Ü¥µ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¤È¡¢º´¡¹ÌÚ´õ¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸»ïÌÌ¤ËÊÂ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Û¤Ü¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³ºê¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÉþ¤¬¥À¥µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¥º¥à¥µ¥¿¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¡ÖÉð´ï¡×
¡½¡½¥â¥Ç¥ë¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
»³ºê¡§¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤ÎÀèÇÚ¤¬¤¹¤Ã¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¡£°ì½ï¤Ë¡ÖÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇµÓ½Ð¤½¤¦¤Í¡×¤È¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÃ´Åö¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»³ºê¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥º¡¼¥à¥¤¥ó!!¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡Ê°Ê²¼¥º¥à¥µ¥¿¡Ë¤Ç¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ºê¡§¥º¥à¥µ¥¿¤Ï·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤¹¤°¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤Ç¡¢7Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥º¥à¥µ¥¿¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ªÅ·µ¤¤È¥í¥±Ã´Åö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¤³¤È¤òÄ¹Ìî¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³ºê¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÈþµÓ¤À¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤êµÓ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÅ·µ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÌµÃÇ¤ÇYouTube¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ200ËüºÆÀ¸¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤ÎµÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖµÓ¥Õ¥§¥Á¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é»È¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¡¢¤Û¤ÜµÓ¤ò½Ð¤¹°áÁõ¤òÁª¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤â¤¦¡ÖµÓ¡×¤·¤«¤Ê¤¤¡Ä·ÝÇ½³¦¤Ç¤Î¿ô¡¹¤Î¶ìÏ«
¡½¡½»³ºê¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀÅª¤ÊÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¬¤ë»Ò¤â·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ºê¡§µÓ°Ê³°¤Î¶¯¤ß¤ò¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦µÓ¤·¤«¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö1²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç²¿¤«°ì¤ÄÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤¤¤ò¼è¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ì¸À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤É¤³¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤Ê¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢È¿¾Ê²ñ¤Ê¤Î¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë²ÝÂê¤È¤·¤Æ1Æü¤Ë3ËÜ¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¡¢´¶ÁÛ¤òÁ÷¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤Î¤â¤À¤ó¤À¤ó³Ú¤·¤¯¸«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢º£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ºê¡§¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¸·¤·¤¤¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢AD¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤é¤ì¤¹¤®¤ÆÎÙ¤Çµã¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿©¥ì¥Ý¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾å¤ËÌÌÇò¤¤¤³¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤ë¤«¤éÃ¯¤â¾Ð¤ï¤Ê¤¯¤Æ...¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç°ì¿Í¤ÇÃý¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÃÏ¹ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤ÎÊý¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
»³ºê¡§¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢åºÎï¤ÊÊý¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¼«Ê¬¤Î´é¤ÎÁÆ¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸«¤ë¤Î¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤¹¤´¤¯¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢·ÝÇ½³¦¼«ÂÎ¤â¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥é¥¸¥ª¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£»ä¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾Ð¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òÃ£À®¤·¤Ä¤Ä¡¢´é¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤»Å»ö¤À¤«¤é¤È´«¤á¤é¤ì¤Æ¡¢Ä©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥é¥é¥é¥é¡Ä¡×
¡½¡½¤½¤ì¤¬InterFM¤ÎÄ«¤ÎÈÖÁÈ¡ÖMUSIClock¡×¤Ç¤¹¤Í¡£»³ºê¤µ¤ó¤È½Ð±é¤¹¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤È¤ÎÍí¤ß¤Ç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³ºê¡§¡ÖMUSIClock¡×¤Ï¤â¤È¤â¤È²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤·¤«¤â»ä¤¬¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²»³Ú¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¤±¤Î¿Ê¹Ô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡ÖÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡×¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¡ÖÎÐ²«¿§ÌîºÚ¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¿Ø¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤½¤Îº¢¤ÏÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Ïµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥é¥é¥é¥é¡Ä¡Ä¡×¤È³êÀå¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿´ÇÛ¤À¤«¤é¤È»öÌ³½ê¤Î°Î¤¤Êý¤¬Ä«¤Î¼ýÏ¿¤Ê¤Î¤ËËè²ó¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²»³Ú¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÅÁ¤¨¤ëÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¿§¤ò¶¯¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÈÖÁÈ¤¬Êý¸þÅ¾´¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ·Ý¿Í¤µ¤ó¤ò¤ª¸Æ¤Ó¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¤Ä¤é¤¯¤Æ¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Úµ»ö¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡ÈºÍÇ½¡É¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¥é¥¸¥ªDJ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÆÁ½ÅÎ¶ÆÁ¡Ê¤È¤¯¤·¤²¡¦¤¿¤Ä¤Î¤ê¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢É¾ÏÀ²È¡£¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£µ¼Ô¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö100Æü°Ê¾å¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼èºà¡£2016Ç¯¤Ë¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢ÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»¨»ï¡¢¥¦¥§¥Ö¤Çµ»ö¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤ËÆüËÜ½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ö°ìÅÙ¤Ï¸«¤¿¤¤¡ª ¥¢¥¤¥É¥ë¡õ¥°¥é¥Ó¥¢Ì¾ºî¼Ì¿¿½¸¥¬¥¤¥É¡×¡Ê¸¼¸÷¼Ò¡Ë¡£note¤Ç¥Þ¥¬¥¸¥ó¤òÏ¢ºÜÃæ X:@tatsunoritoku
