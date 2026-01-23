糖尿病は心筋梗塞や脳梗塞、腎不全を引き起こす原因となるが、今や6人に1人が患者かその予備軍と推定される。冬場に症状が悪化することは統計上顕著であり、特に休み明けの月曜の朝が危ないという。誰もがかかる可能性のある糖尿病対策を専門医が解説する。【坂本昌也/国際医療福祉大学医学部教授】

＊＊＊

糖尿病は一般に自覚症状がありませんし、5年から15年をかけて発症し進行する病気です。そして、心筋梗塞や脳梗塞、腎不全などを引き起こす原因となります。さらには認知症になりやすいという研究結果もあり、糖尿病は万病のもととなる病気ともいえるのです。

特に冬は、血糖値が上がりやすい季節なので、ほかの季節以上に意識して対策に取り組む必要があります。

糖尿病の三大リスクは、血糖値、血圧、脂質（悪玉コレステロール）です。これまでの研究で、ヘモグロビンA1c、血圧、LDL（悪玉）コレステロールの三つの数値は、夏にピークを迎え、秋から冬にかけて低下し、春にまた好転する傾向にあることがわれわれの研究でも分かっています。

冬に三大リスクが悪化する要因にはさまざまありますが、血糖値の場合、寒さによって交感神経が刺激されると、血糖値を上げるホルモンが分泌されやすくなります。寒い冬には鳥肌が立つなど血管が収縮して血圧が高くなるのはご存じかと思います。脂質では、交感神経が優位になることでホルモンバランスが変動し、悪玉コレステロールや中性脂肪が上昇しやすくなります。

年末年始は、忘年会や新年会などでとかく食習慣が乱れ、また運動不足で体重が増えたりします。体重と悪玉コレステロールはリンクしています。高血糖値と高血圧、体重の増加が重なることによって、心筋梗塞や脳梗塞が増えるのです。

特に、冬場の月曜日の朝が危ないです。心筋梗塞では、土日ゆっくり休んでいて、月曜日に出勤するといきなりストレスがかかって血管が詰まったり破裂したりします。人の体というのは、日中は交感神経が活動することで血圧が比較的高くなり、夜間は副交感神経で体が休まる形になっています。しかし、糖尿病で高血圧も持っている方は、日中も血圧が高くて夜間も下がらない。すると、夜間ずっと高いままの状態が続き、朝にストレスがかかると、もうバーンと破裂してしまうようなことが起こるのです。

あとは塩分の取り過ぎや、冷えによって夜間頻尿が起こり睡眠不足になることも、血圧や血糖値が下がらない原因になります。そのため、就寝前に深部体温をしっかり高めるのが重要になり、血糖値を整えるためにも夕食後、十分に湯船に漬かることをお勧めします。

日本人の睡眠時間はどんどん短くなっている

これまでは、寒さで冬場は運動が減っても、夏場は比較的運動していた方も多かったかと思います。時間軸でいうと日中と夜間で血圧が違うように、季節で見ると夏と冬で数値は異なり、夏は下がって冬に上がるという傾向がありました。ところが最近では、猛暑やゲリラ豪雨で外に出られなくなり、夏でも運動ができなくなってきました。

すると、夏から冬にかけてもずっと血糖値と血圧が下がらない状態が続きます。近年では、こうした気候変動のリスクも顕著になってきています。夏も借金、冬も借金という具合で、専門医の間では冬がより厳しい状況になってきたというように捉えています。

もう一つ気になるデータが、日本人はきちんと睡眠時間を取れておらず、しかもどんどん短くなっていることです。寝る前に携帯でSNSを見ている人が多く、24時間情報が見られるようになったので、そういうオンとオフの区別がつかなくなってきているというのが背景にあるのではないかと思います。

それでは睡眠時間はどれくらいが適正かといえば、6時間から8時間というのが目安になります。6時間未満になると体は十分休めず、血糖値や血圧が上がりやすくなりますし、逆に8時間を大きく超えると心血管疾患や代謝異常のリスクが高まるという報告があります。

放置することが最も危険

そもそも糖尿病というのは、血液中のブドウ糖が慢性的に過剰になっている状態のことです。尿に糖が出る病気と書くので、泌尿器系の病気だと長い間思われてきましたが、今は尿に糖が出るぐらい血液に糖が多いということで、本来が高血糖症なのです。

人間の体の仕組みとして、血糖値を上げるホルモンには、いわゆるストレスホルモンなどたくさんあるのですが、血糖値を下げるホルモンはインスリンしかありません。食事をすると当然血糖値が上がるのですが、健康ならインスリンの分泌によって下げるシステムになっています。

糖尿病は大きく二つのタイプに分かれます。1型糖尿病はインスリンを出す細胞が壊れており全く分泌できないタイプ。2型が、インスリンの分泌量が少なくなったり、働きが悪くなったりするタイプです。日本人で圧倒的に多いのは2型で、約95％といわれています。

2型は、年齢とともに膵臓が疲れてきてインスリンが出にくくなる、または出ているインスリンが効かなくなるというもの。そういう状態を5年、10年と放置して、最終的に糖尿病と診断される頃には、インスリンを出す膵臓のβ（ベータ）細胞というものが半分ぐらいやられています。β細胞が再生することは基本的にないので、発症したらもう完全には治らない病気と考えてください。

血糖値とは血液中のブドウ糖の濃度のことで、食事療法や運動療法、薬物治療で一時的に血糖値を下げることはできますが、人間の活動には糖が絶対必要なので、食べなければならず、食べ過ぎるとすぐに血糖値は上がってしまいます。

それでは絶対治らないのかといえば、完治ではなく「寛解」と定義していますが、イギリスや日本の研究では、100人に1人ほどの確率です。とはいえ、対処を誤らなければ、健康な人とほとんど変わらない生活を送ることが十分可能です。逆に放置することがもっとも危険と考えてください。

4.7人に1人が糖尿病の疑い

1型の場合、インスリンが出ていない分泌不全ですから、血糖値を下げるインスリン注射は必須の治療です。

2型の人は、多くは過食と、運動不足が原因ですから、食事や運動の改善で対処します。一方、日本人は遺伝的にインスリンの分泌量が少ないタイプのため、太っていなくても糖尿病を発症するケースもあり、食事と運動だけではなかなかカバーしきれないという現状があります。

日本の糖尿病の患者数は年々少しずつ増え続け、2024年で約1080万人と推定されており、直近では予備軍とされる境界型も1100万人で、ここ8年で100万人増と報告されています。単純計算で、国民の6人に1人が糖尿病か予備軍になります。20歳以上で見ると、約4.7人に1人が糖尿病かその疑いがあるといわれており、もはや珍しい病気ではなく、誰にとっても身近なものになっています。

実は、糖尿病の検査のやり方にも問題はあります。糖尿病かどうかは血糖値を見て判断しますが、健康診断などの検診は、企業ではだいたい新入社員が入社した後の5月とか6月に行われます。血糖値が上がる冬場に比べ、けっこう下がりやすい季節です。さらには採血するタイミングも悪い。本当は食後に測ればよいのですが、人間ドックや健康診断では、たいてい検診前の食事は控え、空腹で受けるようにと指示されます。他にも検査する項目があり、食べてしまうと、エコーも胃カメラも見られなくなる。そうすると空腹時だけの下がっている血糖値を見ることになり、大丈夫だと錯覚してしまうのです。

すでに糖尿病が始まっている

2型糖尿病の発症には遺伝的な要素があります。親が糖尿病だったら本人が発症するリスクは3倍、2親等以内の親族にいたら2倍といわれています。そういう方は、30歳、40歳を過ぎた頃から気を付けた方がよい。20代の頃より体重が10キロ増えていたら要注意です。ほとんどが内臓脂肪で、血糖値や血圧、脂質に悪影響を及ぼします。逆に、40〜50代で体重を落とした人は発症リスクが低下します。体重の5％減が目標です。

そもそも糖尿病対策では、発症させないこと、発症したら次のステップに進ませないことが重要です。しかし、少しだけ血糖値が高い程度では、糖尿病が発症していないため病院では薬を出せないので儲からないから、時として「様子を見ましょう」の一言で済まされてしまうこともあります。しかし、「ちょっと血糖値が高いですね」と言われたら、糖尿病に至る境界型であるかもしれず、「すでに糖尿病が始まっている」と受け止めるべきなのです。

「のどが渇いたら飲む」では遅い

糖尿病とうまく付き合っていくにはどうすればよいか。生活習慣の中で、食事・運動・睡眠を負担のない程度に改善していくことが重要です。まず、水分摂取を心がけること。最新のアメリカ糖尿病学会のガイドラインでも、水分補給は単なる習慣ではなく「治療戦略の一つ」と位置付けられています。加齢とともに水分を取る量が減るのは、のどの渇きを感じるセンサーの働きが鈍くなるからです。「のどが渇いたら飲む」では遅くて、50代以降は、意識的に水分を取る習慣が必要です。

普段からコップ1杯多めに水分を取るとか、テレビを見るときにペットボトルを脇に置いて、CMの間に口にするとよいと思います。水分補給には水か麦茶が安心で確実です。スポーツドリンクは糖分がたっぷり入っているので要注意です。

バランスよく食べるとよいとよく言いますが、炭水化物に炭水化物、脂っぽいものを重ねるメニューは避けてください。糖質や脂質が多くなりやすいカレーライスは要注意。1日3食のうちの1食だけ血糖値を意識した食事でいいです。朝食は朝8時前までに、夕食は就寝3時間前までに済ませるのが理想です。血糖値の急上昇を抑える食物繊維を多く含む食品を取り、菓子パンやインスタント食品など超加工食品を減らすこと、乳製品を適切に取ることも血糖コントロールに直結する大きな要素です。

画期的な薬が

運動も続けられるようにハードルを下げましょう。1日4000歩の人は5000歩に伸ばすだけでも違います。食事や運動で頑張れないところは薬を上手に活用する方が近道です。特に、悪玉コレステロール値を食事のみで下げることはほぼ不可能と考えられていて、スタチン製剤という薬剤が使用されます。

「薬には頼りたくない」と言われる患者さんは多いですが、糖尿病領域の血糖コントロールで私がお勧めするのは画期的な薬が開発されたからです。

その一つが「GLP-1受容体作動薬」です。GLP-1は小腸から分泌されるホルモンで、インスリンの分泌を助け、血糖値を上げるホルモンの分泌を抑えます。この薬は、血糖値を下げるだけでなく、体重を減らす効果もあることから世界的に広がりましたが、心臓や腎臓疾患の死亡リスクを下げることも研究で示されており、日本でも糖尿病治療薬として、さらには肥満症治療薬としても使われるようになりました。

もう一つの「SGLT2阻害薬」は、余分な糖を尿に流して血糖値を下げる薬です。糖尿病の人に投与したところ、心不全や腎不全の発症や悪化が大幅に減ったという効果がありました。この薬は、利尿作用や血圧を下げる効果を併せ持つ場合もあり、結果として心臓・腎臓を守るとされています。

「薬は副作用が怖い」という患者さんも多くおられますが、専門医による適切な説明とフォローの下で使う限り、安全性は非常に高いものです。特に最近の新薬は従来の薬よりも副作用が少なくなるよう設計されています。薬を飲むことを恐れるより、病気を放置することの方がはるかに危険といえます。

病院を選ぶのに迷ったら

日本では薬が敬遠されがちな一方で、サプリメントが人気です。しかし、「血糖値を下げる」「血圧を下げる」という効果があるものは「薬」に分類されており、サプリメントに効果は期待できません。ビタミン、ミネラルなど栄養不足を補う目的なら意味があるかもしれませんが、糖尿病や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病を防ぐ、または改善するという目的では、サプリメントは回り道です。

近年、「自由診療」「先進医療」「再生医療」という言葉がよく聞かれます。糖尿病でも「幹細胞治療で治る」といった誇大広告が出回り、それを自費診療で行うクリニックが少なくありません。これらは副作用を含めすべて自己責任となります。

しかも、自費診療で提供されるものの多くは、日本では十分な根拠が整っていない段階の治療や、海外で一部報告があるだけの薬です。要するに、「効くかもしれないけど、確証はない」のが自費診療なのです。効果が表れなくても副作用が出ても、患者さんの全額負担で、結果責任もご自身が負うことになりますから、お勧めはできません。

また病院を選ぶのに迷ったら、学会や公的機関が認定した専門医や教育認定施設（適切な教育体制などを備えると学会が認めた医療機関）を選ぶべきです。糖尿病では「日本糖尿病学会認定糖尿病専門医・指導医」と掲げています。

専門医は、一定期間の専門研修や試験を経て得られる資格です。指導医は専門医を養成する医師でもあり、最新の知識と豊かな診療経験を持っています。さらに「教育施設」「研究施設」として学会に認定されている病院なら、専門医が在籍し、チーム診療の体制が整っているので安心です。大学病院でなくても認定を受けている医院はいくつもあります。

こうした専門医がいる病院は、ネットで「糖尿病専門医」と検索すればすぐに出てきます。普段のかかりつけのお医者さんに相談して、紹介状を書いてもらえばいいと思います。

糖尿病といえば、自覚症状がないこともあるので軽視されがちです。また、「尿」が付いたネーミングになんとなく感じる恥ずかしさ、自堕落な生活をしていたように思われるのではないかという意識が、受診のハードルを高くしているようです。

しかし、糖尿病の本質は高血糖症であって、それは食生活に起因するだけでなく、ストレスも原因として大いに関係しており、この時代には長生きする間のどこかで、誰もがかかる可能性が高い疾患群の一つと考えてください。

糖尿病は「サイレントキラー」と言われ、突然心筋梗塞などの大きな病気を引き起こすこともある病気です。ご自分だけではなく、親御さんや子どもさんに対しても、どんなに目を配っても配り過ぎることはないと思います。重ねて申し上げますが糖尿病は、診断された時にはもうすでに戻れない状況になっている病気ですので、この機会に是非、意識していただきたいと思います。

坂本昌也（さかもとまさや）

国際医療福祉大学医学部教授。国際医療福祉大学三田病院糖尿病・代謝・内分泌内科部長。東京慈恵会医科大学医学部卒。日本糖尿病学会認定指導医・糖尿病専門医。近著に『糖尿病改善の最新ルール』（あさ出版）。

「週刊新潮」2026年1月15日号 掲載