女優でタレントの秦瑞穂（36）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。10年前の思い出ショットを投稿した。

「2016年の写真をあげるの流行ってると聞いて 2016年ヒットソング星野源さんの恋に乗せてどうぞ」とつづり、血管が浮き出るほどの白い肌の胸元が強調された黄色いひもビキニ水着姿や、白を基調としたビキニ水着ショットなどを公開。さらに、現在も続いている日本全国の温泉や宿を紹介するテレビ朝日系「秘湯ロマン」の旅人として真っ赤なバスタオルを巻いた笑顔ショットや、ヘビやトカゲなど爬虫（はちゅう）類と触れ合う秘蔵ショットなども披露した。

また、別の投稿では「お姉様達が撮ってくれたお着物写真たくさんあるから載せさせて 着付けはお母さん お着物着たらおばあちゃんに見せるのまでがセット」と年始に着た和服姿や、「ラストDVDイベントの時の写真たくさんあるのに載せるの忘れてた」と水色のビキニ水着姿もアップ。16年の写真から10年が経過した現在の姿との比較ともなった。

ファンやフォロワーからも「懐かしい写真」「全然かわらんやん！スギョイ！」「昔も今も素敵」「可愛くなってる〜」「可愛い過ぎます」「めっちゃ綺麗」「スタイル抜群」「縦長のおヘソが美しい」などのコメントが寄せられている。

また、ストーリーズでは青のシャツ姿にブーケを持った写真をアップ。「新しい準備を始めてる ちょっと待っててね」と何かを予告するようなバッチリメーク姿も投稿した。

秦は長野市出身。15歳だった05年8月にイエローキャブ新人オーディションでグランプリを受賞し、秦みずほとしてデビューした。12年2月に現在の本名に。16年ミス・ユニバース・ジャパン長野大会で準グランプリを受賞。同年に温泉ソムリエの資格、20年に入浴検定と銭湯検定を取得。日本全国の温泉や宿を紹介するテレビ朝日系「秘湯ロマン」に15年4月から旅人として出演している。