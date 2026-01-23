◇米男子ゴルフツアー アメリカンエキスプレス第1日（2026年1月22日 カリフォルニア州 ピート・ダイ・スタジアムC＝7210ヤード、ニクラウス・トーナメントC＝7147ヤード、ラキンタCC＝7060ヤード、いずれもパー72）

今季第2戦が開幕し、昨季欧州ツアーでポイントランク上位に入り米ツアーに昇格した中島啓太（25＝フリー）がラキンタCCで8バーディー、1ボギーの7アンダー65をマークし、首位と3打差の20位で発進した。

米ツアー2年目の金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）はニクラウス・トーナメントCを5アンダー67で回り、51位だった。

本格参戦3年目の久常涼（24＝SBSホールディングス）はピート・ダイ・スタジアムCを4アンダー68で回り71位。下部ツアーから昇格した平田憲聖（25＝ELECOM）はニクラウス・トーナメントCを3アンダー69で回り93位だった。

ニクラウス・トーナメントCを回ったミンウ・リー（27＝オーストラリア）、ピアスソン・クーディ（26＝米国）が10アンダー62で首位に並んだ。

今季初参戦の世界ランク1位スコッティ・シェフラー（29＝米国）はラキンタCCで9アンダー63をマークし1打差の3位につけた。

今大会はプロアマ形式の4日間大会。予選ラウンドは3コースを使用し54ホールで争われ、決勝ラウンド18ホールはピート・ダイ・スタジアムCで行われる。