プロレス団体「DDTプロレスリング」所属で男性ユニット「THE RAMPAGE」としても活動する武知海青（27）が感染性結膜炎のため25日開催の「MISSION IN BATTLE 〜新春絢爛〜」（東京・後楽園ホール）の試合を欠場することが分かった。23日、グループが所属するLDHの公式サイトを通じて発表された。

サイトでは「武知海青につきまして、感染性結膜炎との診断を受けたため、大事を取り2026年1月25日(日)東京・後楽園ホールにて開催される『MISSION IN BATTLE 〜新春絢爛〜』への出場を見送ることとなりました」と発表。

「武知の出場を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、直前のご案内となりましたこと、ならびにご心配・ご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。希望の購入者にはチケットの払い戻し対応を実施する。

武知は25年6月5日にプロレス団体「DDTプロレスリング」に入団することを発表。グループのパフォーマーとレスラーの二刀流として、「ハイブリッドパフォーマーになる」と宣言した。

22年にABEMAのドラマ「覆面D」でレスラー役で出演した際、監修を務めたDDT関係者が才能にほれ込み、24年2月に同団体のリングでデビュー。芸能人がプロレスに参戦することはあるが、団体に所属して活動するのは極めて異例。