彼氏にNOと伝えても、聞く耳を持たない人もいるようです。そうするといつも彼氏に従うばかりで、対等な関係性ではいられなくなりますよね。なかには、生理中の彼女に無理やり行為を迫ろうとする人もいるのだとか……。今回は、NOが通じない自己中な彼氏と別れた話をご紹介いたします。

生理中でもお構いなし

「付き合い始めた頃は、彼氏のことはやさしい人だと思っていました。でも私の意見をまったく聞いてくれない男だとわかってからは、日に日に彼氏に対して嫌悪感を抱くようになりましたね。例えば私が生理中で行為を拒んだとき、普通なら理解してくれたり体調を気づかったりしてくれますよね。でも彼氏の場合は『俺は生理中でも気にしないよ！』と言って無理やり行為をしようとするんです。毎月同じように拒んでも学ばない彼氏に、我慢できなくなり、別れることにしました。もっと早く別れておけばよかったですね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 生理中なのに無理やり行為をしようとするなんて、一体なにを考えているのでしょうか……？ 彼女の体調よりも自分の欲が優先なのかもしれませんね。

