強い寒気の影響で、県内は２３日夕方以降、大雪に警戒が必要です。



中越の山沿いでは２３日夕方から夜遅くにかけて、警報級大雪となる所があり交通障害に警戒してください。



またこれまであまり雪が降っていない新潟市など下越の海岸平野部でもまとまった雪が降る可能性があります。



新潟地方気象台によりますと、強い寒気の影響で県内は２５日にかけて警報級の大雪となる可能性があります。大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みで、下越、上越、佐渡では、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。





◆雪の予想・２４日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ４０センチ下越 山沿い ５０センチ中越 平地 ４０センチ中越 山沿い ８０センチ上越 平地 ３０センチ上越 山沿い ４０センチ佐渡 ４０センチ・２４日午前６時から２５日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ２０センチ下越 山沿い ５０センチ中越 平地 ４０センチ中越 山沿い ７０センチ上越 平地 ２０センチ上越 山沿い ７０センチ佐渡 ２０センチ・２５日午前６時から２６日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ３０センチ下越 山沿い ７０センチ中越 平地 ４０センチ中越 山沿い ７０センチ上越 平地 ３０センチ上越 山沿い ７０センチ佐渡 ２０センチ中越の山沿いでは２３日夕方から夜遅くにかけて、大雪による交通障害に警戒してください。また、新潟県では２５日にかけて大雪による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。２３日夜のはじめ頃から２４日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意が必要です。