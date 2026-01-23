SGAがチェンバレン、クイックリーに続く快記録…FG成功率8割超えで40得点10アシスト

1月22日（現地時間21日）。オクラホマシティ・サンダーは、敵地ファイサーブ・フォーラムでミルウォーキー・バックス相手に122－102で完勝し、リーグベストの37勝8敗とした。

サンダーは2番手のジェイレン・ウィリアムズが右ハムストリングの肉離れ、先発センターのアイザイア・ハーテンシュタインが右ヒラメ筋の肉離れで欠場しているほか、アレックス・カルーソ（右内転筋負傷）、アーロン・ウィギンズ（右鼠径部の痛み）、ジェイリン・ウィリアムズ（左臀部の打撲）と、主要選手を複数欠いているのだが、直近8戦で7勝1敗と白星を量産。

バックス戦ではシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）がゲームハイの40得点11アシストに7リバウンド、ケンリッチ・ウィリアムズが18得点8リバウンド、エイジェイ・ミッチェル（股関節打撲で途中退場）が18得点2スティール、ルーゲンツ・ドートが13得点4リバウンド2スティール、チェット・ホルムグレンが10得点7リバウンド、ケイソン・ウォレスが9得点4スティールを残した。

なかでもSGAはペイントエリアを中心に攻め立て、フィールドゴール成功率84.2パーセント（16／19）の高精度で40得点超えをマーク。フィールドゴール成功率80.0パーセント超えで40得点、10アシスト以上をたたき出した。

これでSGAは、今月21日のイマニュエル・クイックリー（トロント・ラプターズ）、“伝説の巨人”ウィルト・チェンバレン（元サンフランシスコ・ウォリアーズほか）に次いでこのスタッツラインをクリアしたNBA史上3人目の選手に。

なお、昨シーズンのMVPは、レギュラーシーズンにおける連続20得点以上の試合数が115に到達。歴代最長記録を持つチェンバレン（126試合）まで着々と近づいている。

【動画】バックス戦で大暴れしたSGAのハイライト





