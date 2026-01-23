佐久間大介が自身のXとInstagramを更新し、1月22日にSnow Manがデビュー6周年を迎えたことを報告した。ライブリハーサル中と思われるメンバー集合ショットや、ステージ上での9人ショットを公開し、ファンから多くの反響が寄せられている。

【画像】ライブリハ中のSnow Man／ステージに横一列に並ぶSnow Man（全2枚）

■佐久間大介がSnow Manデビュー6周年を報告「おめでとう俺ら(^^)」

佐久間はXで「今日はSnow Manのデビュー日!!!!!!!!! おめでとう俺ら(^^) これからもよろしく(^^)」とつづり、メンバー全員がステージに並んだ写真を投稿した。

ピンクヘアの佐久間がカメラに向かってピースを決め、奥にはスウェットやジャージなどラフなスタイルのメンバーの姿も。ライブリハーサル中と思われる一瞬を切り取った、臨場感あふれる1枚となっている。

■9人が横一列に並んだステージショットも公開

Instagramでは、ステージ上に横一列で並ぶ9人の姿を収めた写真を公開。照明に照らされたステージ上で、白を基調とした衣装に身を包んだメンバーが整然と並ぶ姿が印象的だ。

投稿には「#デビュー6周年」「#SnowMan6thAnniversary」といったハッシュタグも添えられており、節目の日を噛みしめるような1枚となっている。

ファンからは「6周年おめでとう！」「9人で立ってる姿が尊すぎる」「これからもずっと応援する」「立ち姿に個性があって愛おしい」「最強で最高にかっこいい」「アイドルでいてくれてありがとう」といった声が相次いで寄せられている。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/