Snow Man9人がラフスタイル＆白衣装で並ぶ貴重ショットを佐久間大介が公開！「最強で最高にかっこいい」「立ち姿に個性があって愛おしい」
佐久間大介が自身のXとInstagramを更新し、1月22日にSnow Manがデビュー6周年を迎えたことを報告した。ライブリハーサル中と思われるメンバー集合ショットや、ステージ上での9人ショットを公開し、ファンから多くの反響が寄せられている。
■佐久間大介がSnow Manデビュー6周年を報告「おめでとう俺ら(^^)」
佐久間はXで「今日はSnow Manのデビュー日!!!!!!!!! おめでとう俺ら(^^) これからもよろしく(^^)」とつづり、メンバー全員がステージに並んだ写真を投稿した。
ピンクヘアの佐久間がカメラに向かってピースを決め、奥にはスウェットやジャージなどラフなスタイルのメンバーの姿も。ライブリハーサル中と思われる一瞬を切り取った、臨場感あふれる1枚となっている。
■9人が横一列に並んだステージショットも公開
Instagramでは、ステージ上に横一列で並ぶ9人の姿を収めた写真を公開。照明に照らされたステージ上で、白を基調とした衣装に身を包んだメンバーが整然と並ぶ姿が印象的だ。
投稿には「#デビュー6周年」「#SnowMan6thAnniversary」といったハッシュタグも添えられており、節目の日を噛みしめるような1枚となっている。
ファンからは「6周年おめでとう！」「9人で立ってる姿が尊すぎる」「これからもずっと応援する」「立ち姿に個性があって愛おしい」「最強で最高にかっこいい」「アイドルでいてくれてありがとう」といった声が相次いで寄せられている。
Snow Man
