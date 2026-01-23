11時の日経平均は123円高の5万3812円、アドテストが112.31円押し上げ 11時の日経平均は123円高の5万3812円、アドテストが112.31円押し上げ

23日11時現在の日経平均株価は前日比123.35円（0.23％）高の5万3812.24円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1107、値下がりは425、変わらずは64と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を112.31円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が37.50円、コナミＧ <9766>が31.75円、任天堂 <7974>が22.73円、ネクソン <3659>が9.43円と続く。



マイナス寄与度は140.39円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が51.14円、レーザーテク <6920>が30.48円、イビデン <4062>が12.1円、ファストリ <9983>が10.43円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、銀行、医薬品、非鉄金属と続く。値下がり上位には鉄鋼、電気・ガス、海運が並んでいる。



※11時0分14秒時点



