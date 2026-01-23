公式放送局『MLBネットワーク』は22日（日本時間23日）、毎年恒例となった現役選手ランキングトップ100のベスト10を公開。1位に大谷翔平投手（ドジャース）が選出された。2位にアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）、3位にボビー・ウィットJr.内野手（ロイヤルズ）がランクインした。

■20位までにドジャース勢がズラリ

『MLB Network』は毎年、シーズン開幕前に現役選手トップ100を選出。独自の評価方法で選手をランク付けし、100位から1位までを連日発表していく人気企画となっている。

22日（同23日）には、2026年シーズン版の上位10名が発表され、1位には投打二刀流に本格復帰を果たした大谷が2年連続で選出された。2位にはジャッジ、3位にはウィットJr.が選ばれ、4位には昨季60本塁打を放ったカル・ローリー捕手（マリナーズ）がランクイン。5位以降は、ホセ・ラミレス内野手（ガーディアンズ）、フアン・ソト外野手（メッツ）、ポール・スキーンズ投手（パイレーツ）と続く、錚々たるメンバーが勢ぞろいした。

ドジャース勢は、すでに発表された11位以降で13位に山本由伸投手、18位にムーキー・ベッツ内野手、20位にウィル・スミス捕手が選ばれている。