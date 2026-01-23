美しい顔が、クルクルとその表情を変えた。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月22日の第1試合に出場したKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が、対戦者の予想外の鳴きにきょとん、さらに海底で持ってきた不要なドラを恐る恐る切る様子に、ファンから様々な声が寄せられた。

【映像】きょとん→恐る恐る…クルクル変わった岡田の表情

モデル・タレントとしても活躍する岡田は、整ったルックスと抜群のスタイルで、麻雀界でも屈指の人気を誇る。年々、麻雀の内容もレベルアップするが、同時にグラビア活動やバラエティ番組などの出演機会も増え、多くのフォロワーを持つインフルエンサーとしても注目されている。

グラビアなどでは笑顔だけでなく妖艶な表情も見せる岡田だが、この試合では驚いたり、冷や汗をかいたりと大忙しになった。南1局、親番の岡田は3万7800点持ちの2着目で迎えると、11巡目にテンパイ。6・8索のシャンポン待ちでリーチを打った。終盤17巡目、岡田は八万をツモ切りしたが、これに上家のEARTH JETS・HIRO柴田（連盟）がポン。河には中の対子が並んでおり、いかにもベタオリに見えるところからの鳴きに、思わず岡田もきょとんとした表情を見せ、ファンも「岡田のにゃ？って顔好き」「ふぇ？！って顔してた」と反応した。

また違った表情になったのは海底牌だ。持ってきたのはドラの3筒。追っかけリーチを打っていたBEAST X・下石戟（協会）の河にはピンズが1枚もないほどで、これ以上ないというような危険牌。岡田は表情をしかめながら恐る恐る、3筒を卓にポトリと置いた。この仕草に解説の朝倉康心（最高位戦）も「心中お察しします」とコメント。ファンも「怖すぎワロタ」「めっちゃいやそう」「置き方ｗｗ」「終わったと誰もが思う」と、共感のコメントが多く見られていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

