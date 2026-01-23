元TOKIOの城島茂（55）が22日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。SNSの投稿内容について共演者からアドバイスを受ける場面があった。

元日にインスタグラムの個人アカウントを開設した城島。自身は「SNSに凄い疎い」といい、初投稿に苦戦したことを語った。

しかし同番組で共演する20代の女優・鈴木美羽、AKB48秋山由奈からは、「手とか道とか、誰のインスタだろう」「リーダーのアカウントなのにリーダーの顔がまだ全然ない」などとイジられた。

これを受けて、お笑いタレント・ビビる大木は「芸能界の大御所たちは、自分の写真を自分から出すっていう文化に触れてない」とフォロー。「ドランクドラゴン」鈴木拓が「だって撮ってもらう側だったんだから」と続けると、大木は「どこかに行って自分で写真を友達と（自撮りを）撮るっていう文化もない」と補足した。

さらに鈴木が「みんな写真を撮るのを嫌がるんだから、俺らの世代は」と解説すると、城島は「僕もスマホの写真データ、うちの子供のばっか。どこに行っても、旅行に行っても、子供や家族ばっかり撮ってて自分のは1枚もない」と打ち明けた。

しかしファン待望のアカウントが開設されたことで、自撮り写真も期待されているのではという声に、城島は「教えて？やり方」とリクエスト。共演者からは「顔をとりあえず載せましょう」とアドバイスされていた。