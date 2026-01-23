松本まりか“詩織”、“夫”の横山裕と人魂に遭遇… 23日放送『元科捜研の主婦』第2話【あらすじ】
テレビ東京で23日、ドラマ9『元科捜研の主婦（おんな）』（毎週金曜 後9：00〜）の第2話が放送される。
【場面写真】なかなか豪華！ゲスト出演する鶴見辰吾＆大水洋介
本作は、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）を主人公としたストーリー。詩織の科学的推理を中心に、捜査一課に異動したばかりの新米刑事の夫・道彦（横山裕）、5歳の息子・亮介（佐藤大空）がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー。現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのバイブリッドドラマとなっている。
第2話では、詩織、道彦、亮介が“人魂探し”のため寺の森を訪れる。人魂を見たという幼稚園の友達の話を信じた亮介が「科学で証明する」と約束。人魂は発火現象だと言う詩織だったが、3人の前に人魂と女性の幽霊が。
詩織は真相解明に奔走する。一方、道彦は高齢者を狙った強盗殺人の主犯格“ゴースト”と呼ばれる男の行方を追う。男が目撃されたのは例の寺だということが判明し、意外なつながりが明らかになっていく。
【場面写真】なかなか豪華！ゲスト出演する鶴見辰吾＆大水洋介
本作は、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）を主人公としたストーリー。詩織の科学的推理を中心に、捜査一課に異動したばかりの新米刑事の夫・道彦（横山裕）、5歳の息子・亮介（佐藤大空）がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー。現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのバイブリッドドラマとなっている。
詩織は真相解明に奔走する。一方、道彦は高齢者を狙った強盗殺人の主犯格“ゴースト”と呼ばれる男の行方を追う。男が目撃されたのは例の寺だということが判明し、意外なつながりが明らかになっていく。