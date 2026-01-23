【ニューヨーク＝木瀬武】米国のトランプ大統領は２２日、政治的な理由で不当に銀行口座を閉鎖されたとして、米金融大手ＪＰモルガン・チェースとジェイミー・ダイモン最高経営責任者（ＣＥＯ）を提訴した。

５０億ドル（約７９００億円）の損害賠償を求めている。

米南部フロリダ州の州裁判所に提出された訴状によると、トランプ氏と関連団体は２０２１年１月の米連邦議会襲撃事件の直後に口座の閉鎖を通告され、銀行取引が停止された。訴状では「取引停止はトランプ氏の保守的な政治思想と距離を置くためで、甚大な経済的損害を被った」と主張している。

ＪＰモルガンは声明を出し、「訴えられたのは遺憾で、根拠がない。当社が政治的・宗教的な理由で口座を閉鎖することはなく、法的・規制的なリスクが生じる場合だけだ」と反論した。

今回の提訴は、トランプ氏に批判的な発言を繰り返すダイモン氏への意趣返しという可能性もある。トランプ氏は９日、自身のＳＮＳで、クレジットカードの金利の上限を１０％に制限する案を示した。これに対しダイモン氏は２１日、世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で、「経済的な大惨事を招く」と指摘していた。