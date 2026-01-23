【特別潜入】W杯トロフィー専用機で韓国から日本へ！XGも熱狂した「FIFA ワールドカップ トロフィーツアー」をレポート

鮮やかな“コカ･コーラレッド”に包まれて。特別機「Coke Plane」で空の旅へ

2026年、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国で共同開催される「FIFA ワールドカップ 26」。その開幕に向けた機運を世界中で高めるべく、サウジアラビアを皮切りに150日以上をかけて75の地域を巡る壮大な『コカ･コーラ FIFA ワールドカップ トロフィーツアー』がスタートした。1月18日の日本上陸を前に、ライブドアニュース編集部は、FIFA公式のオリジナルトロフィーを韓国から日本へと運ぶ「専用機」への搭乗取材を許された。限られたメディアだけが体験した“コカ･コーラ一色”の機内の様子から、グローバルに活躍するHIPHOP / R&Bガールズグループ・XGも登壇した華やかなお披露目イベントまで、熱狂の1日を完全レポートする。1月18日早朝。韓国・金浦空港の滑走路で一際目を引いたのは、コカ･コーラを象徴する鮮やかな赤と白にラッピングされた専用機だ。

滑走路で一際目を引く、世界を巡るオリジナルトロフィーを載せて運用する今回のツアーのためだけの特別仕様の専用機。

特別な許可を得て機内に一歩足を踏み入れると、そこはまさにコカ･コーラ一色の世界。シートやキャビンからタペストリーに至るまで、隅々まで彩られている。どこを見渡しても赤と白のコントラストが目に飛び込み、これから日本へトロフィーを届けるという高揚感が一気に高まった。今回のアンバサダーを務めるXGのメンバーも、一足先にこの専用機に搭乗。機内の至る所に施された特別仕様に驚きつつ、このフライトならではの貴重な体験を楽しんでいた。

今回だけのコカ･コーラ特別仕様。アンバサダーのXGも搭乗し、その圧倒的な世界観を体験した特別な空間。

また、空の上での楽しみといえば機内食。この特別なフライトでは、コカ･コーラとともに楽しむ機内食も提供された。ボリュームたっぷりのメニューは喉越しの良いコーラとの相性も抜群で、まさに至福のひととき。

コカ･コーラとともに特別メニューを楽しみながら、日本への到着を待ちわびる贅沢なひととき。

XGも驚嘆！専用機から続く“熱狂”のバトン

この機体には、世界に一つしかない「オリジナルトロフィー」も同乗。黄金の輝きを放つ至宝と同じ空気を共有しながら移動するという、まさに一生に一度のプレミアムな体験を経て、専用機は羽田空港へと着陸した。

（左から）シウバ氏、宮本会長、ムラット社長。黄金に輝く『オリジナルトロフィー』を前に、XGと共に「FIFA ワールドカップ 26」への期待に胸を膨らませる最高の瞬間。

「国を背負う重み」オリジナルトロフィーが放つオーラ

同日午後、都内で行われたお披露目イベントには、日本でのキャンペーンアンバサダーを務めるXG、日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長、日本コカ･コーラ代表取締役社長のムラット・オズゲル氏、そしてFIFAレジェンドのジウベルト・シウバ氏が登壇した。特別な専用機の機内を事前に体験したXGのメンバーたち。機内の特別仕様に驚いた彼女たちだったが、イベントでいよいよオリジナルトロフィーがアンベールされると、目の前で放たれるその輝きに、「間近で見ることができて感動しています！よりFIFA ワールドカップが楽しみになりました！」さらに期待に満ちた表情を見せた。トークセッションでは、XGが「理想のW杯観戦シチュエーション」を発表。JURINさんが「コカ･コーラ片手に観戦！メンバー全員でコーラを飲みながら観たい」と語る一方で、HARVEYさんは「宇宙人と宇宙食やコカ･コーラを楽しみながら、無重力の中でみんなで観たい」と独創的な回答を披露し、会場を盛り上げた。

FIFAレジェンドのシウバ氏が、世界に一つだけのオリジナルトロフィーを高く掲げた感動的な一幕。

2026年の大会開幕に向けて、カウントダウンが今始まった

イベントのハイライトは、2002年大会の優勝メンバーであるジウベルト・シウバ氏がオリジナルトロフィーを高く掲げた瞬間だ。宮本会長からの「どれくらいの重さですか？」という問いに対し、シウバ氏は「とても重たいです。それは国を背負うことと同様の重さ。その中で実際に掲げられるのは非常に光栄」と自らの経験を噛みしめるように語る言葉には、まさにFIFAレジェンドならではの風格を感じさせるものだった。日本上陸を果たしたFIFA公式のオリジナルトロフィーは、このあと一般公開イベントを経て、次なる目的地へと旅を続けていく。世界中を巡りながら、各地のファンの願いと熱狂を積み込んでいくこのツアーは、まさに2026年の開幕へと続く一本の道だ。専用機での潜入取材から始まったこの熱狂の一日は、「FIFA ワールドカップ 26」への期待を確信に変えるものだった。オリジナルトロフィーが運んできた情熱は、2026年の本大会開幕に向けて、さらに大きな熱狂となって日本中を包み込んでいくに違いない。

ライブドアニュース編集部