JR品川駅構内の人気エキナカ施設・エキュート品川に、冬季限定・期間限定販売のスイーツが多数登場しています。

今回は数あるスイーツの中から、シーン不問でオススメの4品を紹介します。なお、ショップによって販売期間が異なっていますので、スケジュールを確認の上でお店に向かってくださいね！

フィオラッテ「シーズナルギフト・プレシャス（ブラウニー）」

6個入 1,998円 ※期間限定・なくなり次第販売終了

ラテスイーツ専門店『FiOLATTE（フィオラッテ）』より発売中の「シーズナルギフト・プレシャス（ブラウニー）」は、2種類のクーベルチュールチョコレートとコーヒー豆を練り込んだ生地にクルミを加えて焼き上げたブラウニー。

天面にラテアートをイメージした華やかなデコレーションを施し、コーヒーとチョコレートのほんのりとした苦味を効かせた“大人の味わい”を楽しむことができます。

ねんりん家「デ・ラ・ショコラ ギンザ」

1本入 1,728円 ※期間限定（2026年2月18日（水）頃まで販売）

バームクーヘン専門店『ねんりん家』の「デ・ラ・ショコラ ギンザ」は、毎年好評を博している冬季限定のバームクーヘン。

ベネズエラ産カカオマスとスイス・フェルクリン社の「百年ココア」を練り込み、長時間かけてじっくりと焼き上げた「マウントバーム ブラウニー」がベースになっています。

そこに炭火焙煎クーベルチュールを溶かし込んだ炭火ショコラをとろりと流しかけ、クリスピーな食感のパールショコラをトッピング。しっとり食感と濃密な味わいを備えた“ショコラ尽くし”の一品は、この時期のギフトだけでなく自分へのご褒美スイーツにも最適です。

ベリールビーカット「いちご缶 カカオ」

1缶 2,268円 ※期間限定・2026年2月14日（土）まで販売（期間中でもなくなり次第販売終了）

いちごスイーツ専門店『ベリールビーカット』の新作スイーツ「いちご缶 カカオ」は、ブランドカラーの“いちご色”をコンセプトにしたアソート缶です。

お店の看板スイーツ「いちごミルクサンド」2個と「いちごクリームパイ」1個、冬季限定の「いちごカカオサンド」2個の計5個を缶ケースにパッケージ。バレンタインギフトにもぴったりの一品です。

ティーマリア「アールグレイマカロン」

1箱（3個入）1,059円 ※期間限定出店（2026年1月19日～2月1日）

紅茶スイーツブランド『TEA MARIA（ティーマリア）』のオススメの一品「アールグレイマカロン」は、アールグレイの茶葉を使用した芳醇な香りと優しい甘さが特徴です。

そこにサンドしたガナッシュクリームの滑らかな口溶けと濃厚な甘さが重なり、ひと口頬張るごとに幸せな味わいが口の中いっぱいに広がります。なお、エキュート品川での出店は2月1日までとなっています。