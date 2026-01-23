Nintendo Switch 2は2025年にアメリカで最も売れたゲーム機
市場調査企業・Circanaでゲーム産業アドバイザーとして働くMat Piscatella氏が、2025年のアメリカのゲーム市場における売上などに関するデータをBlueskyで報告しました。
Circanaが2025年12月のアメリカゲーム市場の売上データを公開しました。これによると、2025年12月のゲーム市場全体の売上は前年比で3％増の77億6500万ドル(約1兆2300億円)です。内訳はゲームコンテンツの売上が前年同月比で3％増の59億3300万ドル(約9400億円)、ゲームハードウェアの売上が前年同月比で6％増の12億700万ドル(1900億円)、ゲームアクセサリーの売上が前年同月比で7％減の6億2500万ドル(約990億円)でした。2025年の売上は前年比で1.4％増の606億8500万ドル(約9兆6200億円)です。
2025年12月のアメリカにおけるゲームの売上トップ20は以下の通り。なお、売上にはディスク版とデジタル版が含まれますが、ダウンロードコンテンツなどは含みません。
1：Call of Duty: Black Ops 7
2：NBA 2K26
3：Battlefield 6
4：Madden NFL 26
5：EA Sports FC 26
6：Pokémon LEGENDS Z-A
7：メトロイドプライム4 ビヨンド
8：マインクラフト
9：ドンキーコング バナンザ
10：Ghost of Yōtei
11：EA SPORTS College Football 26
12：Grand Theft Auto V
13：ソニックレーシング クロスワールド
14：Forza Horizon 5
15：レッド・デッド・リデンプション2
16：Flight Simulator 2024
17：キングダムカム・デリバランス II
18：カービィのエアライダー
19：スーパーマリオギャラクシー + スーパーマリオギャラクシー 2
20：Marvel's Spider-Man 2
1：Battlefield 6
2：NBA 2K26
3：ボーダーランズ4
4：モンスターハンターワイルズ
5：Call of Duty: Black Ops 7
6：Madden NFL 26
7：EA Sports College Football 26
8：EA Sports FC 26
9：The Elder Scrolls IV: Oblivion: Remastered
10：Call of Duty: Black Ops 6
11：Ghost of Yotei
12：MLB The Show 25
13：マインクラフト
14：ELDEN RING NIGHTREIGN
15：キングダムカム・デリバランス II
16：Forza Horizon 5
17：Pokémon LEGENDS Z-A
18：WWE 2K25
19：Split Fiction
20：Grand Theft Auto V
アメリカで2025年12月および2025年通年で最も多くの販売台数および売上を記録したのがNintendo Switch 2でした。販売台数と売上の両方で、PlayStation 5は2位だったそうです。ゲームハードウェアの販売台数は前年同月比で8％減少しましたが、平均販売価格は18％も上昇しました。Nintendo Switch 2は発売から7カ月で、アメリカでのインストールベースが440万台にまで到達。
Piscatella氏は「Nintendo Switch 2は追跡調査史上最も売れているゲーム機であり続けています。発売から7カ月が経過した時点で、Nintendo Switch 2の販売台数はPlayStation 4の販売ペースを35％も上回っています」と語りました。