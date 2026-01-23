様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』の「ファイナルフレーム」シリーズが登場！

「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」たちの名シーンを切り取った、ファンに嬉しい日常使いにぴったりのランチグッズです☆

スケーター ディズニー「ズートピア」ファイナルフレームシリーズ

発売日：2025年12月より販売中

取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店など

スケーターから、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』の世界観を詰め込んだ新シリーズ「ファイナルフレーム」のランチグッズが登場！

今回のシリーズは、物語の感動や楽しさを想起させる、映画のワンシーンを切り取った「ファイナルフレーム」をテーマに展開されています。

保存容器のフタには、映画の各シーンを並べた「フィルム風」のアートを採用。

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」の名コンビに加え、「フラッシュ」や「クロウハウザー」といった個性豊かなキャラクターたちが描かれており、ランチタイムを賑やかに彩ります。

また、ボトルやコップには、キャラクターの表情が際立つ「ポラロイド写真風」のデザインが施されています。

また、ランチ巾着は、中身が見えないブラインドパッケージ仕様です。

作中の名シーンや、アイスキャンディ（パウプシクル）を頬張るかわいらしいシーンなど、全6種類のアートで展開。

「ランダム1種入り」となっており、どのデザインに出会えるかワクワク感も楽しめます☆

さらに、用途に合わせて使い分けできる豊富なラインナップも特長です。

お弁当箱としてはもちろん、自宅での食材保存にも便利なシールボックスやフードコンテナなどがラインナップされています。

サイズ違いのセットや複数個セットになっているため、ご飯とおかずを分けたり、作り置きの保存にしたりと、用途に合わせて使い分けが可能です。

ブローボトルやアクリルコップと合わせることで、トータルコーディネートも楽しめます。

シールボックス500ml (2個入り)

価格：1,100円（税込）

サイズ：幅178×奥行119×高さ55mm

容量：500ml×2個

映画のフィルムのようなデザインが特徴の保存容器2個セット。

お弁当箱としてはもちろん、保存容器としても使いやすい500mlサイズです。

ラウンド型フードコンテナーS/M

価格：1,320円（税込）

サイズ：【M】直径112×高さ70mm 【S】直径96×高さ62mm

容量：【M】400ml 【S】230ml

入れ子式に収納できる丸型の保存容器セット。

サイズ違いの2個セットで、用途に合わせて使い分けが可能です。

シンプルデザインブローボトル

価格：1,375円（税込）

サイズ：直径61×高さ187mm

容量：400ml

中身が見えるクリア素材の水筒。

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」のポラロイド風アートと、背景のグリッドデザインがスタイリッシュな印象を与えます。

アクリルコップ

価格：858円（税込）

サイズ：直径81.5×高さ90mm

容量：280ml

割れにくいアクリル製のコップ。

飲み物だけでなく、デスク周りのペン立てや小物入れとしてもおすすめです！

ブラインド ランチ巾着M（全6種・ランダム）

価格：1個1,155円（税込）／BOX6個入6,930円（税込）

サイズ：幅155×高さ170mm

おにぎりや小物の持ち運びに便利なマチ付き巾着。

全6柄のうち1柄がランダムで入っており、コレクションする楽しさがあります☆

全種類手に入るBOX販売も展開されています。

毎日のランチタイムに感動が蘇る、フィルム風＆ポラロイド風デザインの新シリーズ！

スケーターのディズニー・アニメーション映画『ズートピア』の「ファイナルフレーム」シリーズのランチグッズは、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店などで販売中です。

