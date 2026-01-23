横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズに、鉄板割烹「山吹」の紱留料理長就任1周年を記念した「至極の鉄板割烹〜雅（みやび）の饗宴〜」が登場。

円熟の鉄板割烹にて、フォアグラ・虎河豚・鮑・“やまぐち和牛燦”と、高級食材が一堂に集う特別コースを愉しめます☆

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 日本料理「木の花」内 鉄板割烹「山吹」至極の鉄板割烹〜雅（みやび）の饗宴〜

料金：28,000円(税・サ込) ※ウエルカムシャンパン付き

提供期間：2026年1月22日（木） 〜2月18日（水）

提供時間：昼食 11:30〜16:00、夕食 17:30〜22:00（日祝 〜21:30）

提供場所：日本料理「木の花」内 鉄板割烹「山吹」（8F）

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)、Web

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ8階の日本料理「木の花」内 鉄板割烹「山吹」に、料理長・紱留雅氏の就任1周年を記念した特別コースが登場。

料理長 紱留の名前から一字“雅”を冠したコース「〜雅（みやび）の饗宴〜」が期間限定で愉しめます。

「優雅で洗練された美意識」を常に心に、料理を仕立てる徳留の思いが最大限に詰まった料理の数々を、心ゆくまで堪能できるコースです！

至極の鉄板割烹〜雅の饗宴〜 献立

前菜：つぶ貝とつるのこ豆美味煮 梅人参信田巻き 狐面 一味 畑菜芥子醤油浸しのれそれ割りポン酢 赤卸し 葱鰯梅煮 柊そえて胡麻豆腐とうば衣揚げ 蕗の薹 桜味噌焼き物：フォアグラと丸大根のステーキ 甘だれ 黒七味虎河豚炭香焼き焼き物：山口県産鮑の鉄板焼 肝粥 酢橘季節の焼き野菜：ハナッコリー ホワイトアスパラ 葉玉葱 椎茸肉料理：山口《燦》和牛フィレ 塩 山葵 ちり酢 玉葱 ガーリックチップ食事（好みで選択）：一、出汁巻きオムライス一、ガーリックライス一、梅味焼き飯香の物 赤出汁水菓子：季節の水菓子甘味：季節の甘味 抹茶またはコーヒー

熟練の鉄板技術で素材の持ち味を最大限に引き出し、華麗なパフォーマンスで食を楽しませる料理長・紱留氏。

就任1周年記念コースでは、日頃の愛顧に感謝の想いを込めた料理が用意されます。

フォアグラと丸大根のステーキ

焼き物の一つとして提供される「フォアグラと丸大根のステーキ」は、濃厚なフォアグラの味わいと、じっくり炊き上げた丸大根の柔らかな甘みの調和が絶妙。

鉄板で調理する香ばしい香りが、食欲をそそります。

山口県産鮑の鉄板焼

魚料理では、「山口県産鮑の鉄板焼き」が登場。

鮑は鉄板で丁寧に焼き上げ、身はしっかりと弾力を残しつつ肝の旨味が添えられ、贅沢な美味しさです。

山口《燦》和牛フィレ

肉料理には、柔らかくジューシーな山口県が誇る「やまぐち和牛燦（きらめき）」を使用。

「山口＜燦＞和牛フィレの鉄板焼き」は、肉の旨味を塩や山葵などで引き立て、香ばしいガーリックチップがアクセントを加える至福の一品です！

虎河豚炭香焼き

さらに、旬の高級食材として「虎河豚の炭香焼き」や、彩り豊かなハナッコリー・ホワイトアスパラ・葉玉葱・椎茸など季節の焼き野菜も提供。

日本料理「木の花」宮山料理長が手掛ける前菜

また、特別コースには日本料理「木の花」の料理長 宮山が手掛ける四季を感じる美しい前菜も含まれます。

出汁巻きオムライス

鉄板割烹ならではのライブ感と和食の繊細さが融合した、「山吹」でしか味わえない体験を提供。

選び抜かれた100種類を超える美酒も料理に合わせて用意し、“大人の隠れ家” 「山吹」での食との出会いを一層盛り立てます☆

贅沢な食材を使った、料理長就任1周年記念の特別なコース。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「至極の鉄板割烹〜雅（みやび）の饗宴〜」は、2026年2月18日まで提供中です！

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください

