大好評『俺たちの旅』50周年スペシャルコンサート 秋のツアーも開催決定
1975年に日本テレビ系で放送が開始され、一世を風靡したドラマ『俺たちの旅』。ドラマ放送から50年を記念し、主要キャストを演じた中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々の4人が集結したコンサート『The 50th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』の秋のツアーが発表された。
【番組カット】中村雅俊の笑顔のトークシーンや歌唱シーンが多数
『The 50th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』は、昨年9月に4都市5会場（その後、1月に2都市で追加公演）を開催。各地の大きな反響を受けて、10月末より東京国際フォーラム ホールAを皮切りに、福岡、広島、兵庫ほか各地での開催が決定した。
昨年9月の公演は、大阪・オリックス劇場、福岡・福岡市民ホール、東京・昭和女子大学 人見記念講堂、東京・武蔵野市民文化会館、宮城・仙台サンプラザホールで開催。全公演がチケット完売となった。
その反響を受けて、1月に大阪・フェスティバルホール、東京・東京国際フォーラム ホールAにて追加公演を開催。50周年を記念して製作された映画『五十年目の俺たちの旅』（1月9日公開）の話題も相まって、追加公演を含む全会場のチケットも発売後早々に完売し、圧倒的な人気を改めて裏づけた。
公演では、ドラマの主題歌として当時大ヒットを記録した楽曲「俺たちの旅」を4人揃って歌唱。ドラマの映像とともに、当時のエピソードトークを交えながら、ドラマを彩った数々の楽曲を披露した。また、スペシャルゲストとして「俺たちの旅」の作曲者である小椋佳が登場し、スペシャルドラマ版で使用された「さらば青春」や、ほぼ毎回のラストシーンを彩った挿入歌「ただお前がいい」をキャスト4人とともに披露した。
さらに、1月に開催された大阪と東京での追加公演では、秋野が演じる“グズ六”の最愛の妻・紀子を演じた俳優・上村香子がサプライズ登場し、会場は大きな盛り上がりを見せた。
今秋のツアーでは内容を一新するといい、さらに厳選した名場面を楽しみ、今だから明かせる制作秘話や裏話を披露するなど、趣向を凝らしたステージとなるという。中村も「今年1年、夢を見させてください！」と秋のツアーへの意気込みを語っていた。
追加公演のチケット販売情報および続報は、3月下旬に公式サイトにて発表予定。
■『The 50th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』概要
出演：中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々
音楽監督：大塚修司
演奏：大塚修司（Key, Gt）、柳沢二三男（Gt）、小塚泰（Vn, Gt）
公演日程：
10月29日（木）東京・東京国際フォーラム ホールA
11月12日（木）福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール
11月13日（金）広島・広島文化学園HBGホール
11月17日（火）兵庫・神戸国際会館こくさいホール
and more...
