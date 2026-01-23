WEST.12枚目アルバム『唯一無二』3・10発売 特典詳細＆全国9都市28公演のアリーナツアーも発表
7人組グループ・WEST.の12枚目のフルアルバム『唯一無二』が、3月10日に発売することが決定しました。進化と挑戦を感じさせる一枚を引っさげて、ティザー映像、各種特典およびCDデビュー12周年の記念日当日の生配信トーク＆ライブ「虹会」詳細や抽選プレゼント、アリーナツアーもあわせて一挙解禁された。
【ライブ写真】まさかの女子アイドルにも変身
同アルバムのリード曲として旅の始まりを飾るのは、笑い合いながら突き進んでいくWEST.のメッセージであり、あなたに届けたい言葉として、重岡大毅が作詞・作曲を手掛けた「これでいいのだ！」。
2025年10月に開催した初の主催フェス『WESSION FESTIVAL 2025』に向けてLucky Kilimanjaro 熊木幸丸が書き下ろした「踊るしかないじゃん！」とSaucy Dog 石原慎也が書き下ろした「虹をかける僕ら」がWEST.の楽曲として新たな輝きを生み、さらには、WEST.への5作目の楽曲提供となるSUPER BEAVER 柳沢亮太による「リプライ」、バチバチなEDMサウンドでねじ伏せる「BUBBLEGUM」、ウルフルズがサウンドプロデュースした「ウェッサイソウル！」、WEST.初のデジタルシングル「愛執」と、全方向に“WEST.らしさ”を追求した今作は、まさに “唯一無二”の旅へのパスポートともいえる。
形態ごとに異なる豪華なボーナストラックも収録されており、初回盤Aには「ボクら」と「オレとオマエと時々チェイサー」のライブ音源、初回盤Bには3年ぶりとなる個性豊かなユニット曲「エラーコード」「スピン」「JAPALOUD」、そして通常盤には「Bloody Love」と「Me Time」を収録する。
特典映像として、初回盤Aには、WEST.初となる1カット撮影で重岡振付のダンスも入った「これでいいのだ！」Music Video ＆ MakingにMONGOL800主催フェス「What a Wonderful World!!25」のLIVE & BACKSTAGEを収録。初回盤Bには、猟奇的な愛で魅せる「愛執」のMusic Video & Makingに2025年5月に出演した「METROCK 2025 TOKYO」のLIVE & BACKSTAGEも収録される。
さらに、CDデビュー12周年の記念日当日4月23日午後8時から生配信トーク＆ライブ「虹会」の開催も決定。初回盤A封入シリアルコード（1）、もしくは初回盤B封入シリアルコード（2）どちらか1つと、通常盤（初回プレス）封入シリアルコード（3）の2つ一口で視聴することができる。応募期限は3月15日午後11時59分まで。※見逃し配信はございません。
またCDジャケットで使用したオリジナルキーホルダーのレプリカを応募者の中から抽選で7777人にプレゼント。各商品に封入のシリアルコード一つで一口応募することができる。応募期限は3月15日午後11時59分まで。※「虹会」に登録したシリアルコードではご応募いただけません。
そして全国9都市を回るアリーナツアー『WEST. LIVE TOUR 2026唯一無二』の開催も発表。3月21日の北海道公演を皮切りに、全国9都市・計28公演を行う。
■ツアー日程
3月21日（土） 18:00 【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
3月22日（日） 12:00 / 17:00 【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
3月30日（月） 18:00 【大阪】大阪城ホール
3月31日（火） 12:00 / 17:00 【大阪】大阪城ホール
4月5日（日） 18:00 【福岡】マリンメッセ福岡A館
4月6日（月） 12:00 / 17:00 【福岡】マリンメッセ福岡A館
4月18日（土） 18:00 【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
4月19日（日） 12:00 / 17:00 【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
5月5日（火・祝） 18:00 【神奈川】横浜アリーナ
5月6日（水・休） 12:00 / 17:00 【神奈川】横浜アリーナ
5月16日（土） 18:00 【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
5月17日（日） 12:00 / 17:00 【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
5月23日（土） 18:00 【静岡】エコパアリーナ
5月24日（日） 12:00 / 17:00 【静岡】エコパアリーナ
5月29日（金） 18:00 【愛知】Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
5月30日（土） 13:00 / 18:00 【愛知】Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
6月26日（金） 18:00 【千葉】ららアリーナ 東京ベイ
6月27日（土） 18:00 【千葉】ららアリーナ 東京ベイ
6月28日（日） 12:00 / 17:00 【千葉】ららアリーナ 東京ベイ
【ライブ写真】まさかの女子アイドルにも変身
同アルバムのリード曲として旅の始まりを飾るのは、笑い合いながら突き進んでいくWEST.のメッセージであり、あなたに届けたい言葉として、重岡大毅が作詞・作曲を手掛けた「これでいいのだ！」。
形態ごとに異なる豪華なボーナストラックも収録されており、初回盤Aには「ボクら」と「オレとオマエと時々チェイサー」のライブ音源、初回盤Bには3年ぶりとなる個性豊かなユニット曲「エラーコード」「スピン」「JAPALOUD」、そして通常盤には「Bloody Love」と「Me Time」を収録する。
特典映像として、初回盤Aには、WEST.初となる1カット撮影で重岡振付のダンスも入った「これでいいのだ！」Music Video ＆ MakingにMONGOL800主催フェス「What a Wonderful World!!25」のLIVE & BACKSTAGEを収録。初回盤Bには、猟奇的な愛で魅せる「愛執」のMusic Video & Makingに2025年5月に出演した「METROCK 2025 TOKYO」のLIVE & BACKSTAGEも収録される。
さらに、CDデビュー12周年の記念日当日4月23日午後8時から生配信トーク＆ライブ「虹会」の開催も決定。初回盤A封入シリアルコード（1）、もしくは初回盤B封入シリアルコード（2）どちらか1つと、通常盤（初回プレス）封入シリアルコード（3）の2つ一口で視聴することができる。応募期限は3月15日午後11時59分まで。※見逃し配信はございません。
またCDジャケットで使用したオリジナルキーホルダーのレプリカを応募者の中から抽選で7777人にプレゼント。各商品に封入のシリアルコード一つで一口応募することができる。応募期限は3月15日午後11時59分まで。※「虹会」に登録したシリアルコードではご応募いただけません。
そして全国9都市を回るアリーナツアー『WEST. LIVE TOUR 2026唯一無二』の開催も発表。3月21日の北海道公演を皮切りに、全国9都市・計28公演を行う。
■ツアー日程
3月21日（土） 18:00 【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
3月22日（日） 12:00 / 17:00 【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
3月30日（月） 18:00 【大阪】大阪城ホール
3月31日（火） 12:00 / 17:00 【大阪】大阪城ホール
4月5日（日） 18:00 【福岡】マリンメッセ福岡A館
4月6日（月） 12:00 / 17:00 【福岡】マリンメッセ福岡A館
4月18日（土） 18:00 【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
4月19日（日） 12:00 / 17:00 【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
5月5日（火・祝） 18:00 【神奈川】横浜アリーナ
5月6日（水・休） 12:00 / 17:00 【神奈川】横浜アリーナ
5月16日（土） 18:00 【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
5月17日（日） 12:00 / 17:00 【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
5月23日（土） 18:00 【静岡】エコパアリーナ
5月24日（日） 12:00 / 17:00 【静岡】エコパアリーナ
5月29日（金） 18:00 【愛知】Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
5月30日（土） 13:00 / 18:00 【愛知】Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
6月26日（金） 18:00 【千葉】ららアリーナ 東京ベイ
6月27日（土） 18:00 【千葉】ららアリーナ 東京ベイ
6月28日（日） 12:00 / 17:00 【千葉】ららアリーナ 東京ベイ