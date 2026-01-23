「愛が重すぎる…」柴犬が飼い主さんに向けた“虚無の表情”、子猫との関係性に「愛おしい空間」「私と彼氏だ」
ストーブの前で寝そべる柴犬のあんずちゃん。その上から子猫のゆずちゃんが首に抱きつき、そのまま激しく顔をすりつける。ゆずちゃんの熱い求愛、動じず凪の状態のあんずちゃん、という2匹の絶妙な関係性をとらえた動画は311万再生され「愛おしい空間すぎる」「私と彼氏だ」などと多くのコメントが寄せられた。当時の状況や2匹の関係性について、飼い主さんに話を聞いた。
【別カット】実際は相思相愛…バックハグ、手を繋いで寝ている柴犬と子猫
■出会った当初は”激しい猫パンチ“…ゲージ越しで会っていた2匹
――「犬が好きすぎる猫」と題された動画は311万再生され、「こーゆう旦那さんほしい」「犬が微動だにしないのが好き」などと多くのコメントが寄せられました。撮影当時の状況について教えてください。
「撮影当時は、ゆずがいきなりストーブ前でくつろいでいたあんずに抱きつき始め、『可愛い！』と思い撮影しました」
――ゆずちゃんは保護猫とのことですが、出会った当初から2 匹は仲良しだったのでしょうか？
「ゆずは約生後2ヵ月半で保護しました。当初はあんずのことが怖かったのか、シャーッと激しく威嚇したり、激しい猫パンチをしようとしていたので、ケージ越しで会わせていました。１週間経過した頃から次第にケージ越しで威嚇しなくなり、短時間出して様子を見たりして、いつの間にか一緒にストーブ前にいることが増えてきました。きっかけはわかりませんが、ゆずが遊んで欲しいと思い、心が開いたのかなと思います」
――あんずちゃんに対して大好きアピールのゆずちゃんですが、飼い主さんに対してもやはり甘えん坊な性格なのでしょうか？
「ゆずは飼い主の私にも甘えん坊です」
■相方の鼻についた「ちゅーる」を舐めてあげることも…保護猫と先住犬のラブラブな日常
――ゆずちゃんをお迎えするとき、柴犬のあんずちゃんが先に暮らす中で、犬と猫という異なる動物同士の組み合わせに不安はありませんでしたか？
「もともと、犬と猫を同時に飼いたいとは思っていたのですが、なかなか機会がなかったんです。ゆずを保護して貰い手が決まらなかったとき、縁かなと思いました。ゆずが野良猫だったので、あんずにうつる病気を持っていないかは心配しました。また、保護当初は猫ジラミがいたので、掃除や接触に気をつけていました」
――他の投稿でも添い寝やキスをしていて、まるでおしどり夫婦のような様子が伺えますが、飼い主さんも思わず笑ってしまった仲が良すぎる2匹のエピソードはありますか？
「ゆずが人の食べ物を漁ってしまったとき、床に落としたものを2匹で食べようとしたり、ゆずの鼻についた『ちゅーる』をあんずが舐める可愛い様子があったりしました。また、ゆずをハーネスつけて初めて庭に出したときには、あんずが遊ぼうと誘ったりしていました」
――最後に、今後2匹とどんな風に過ごしていきたいですか？
「あんずがドライブでお出かけが好きなので、ゆずも一緒にストレスのかからない範囲で行けたらいいなと思います。いつもゆずが一方的に好き好きアピールをしているので、あんずもゆずをもう少しかまってあげてほしいです」
