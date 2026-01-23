西武 キャンプメンバー発表 育成契約の高橋礼が１軍スタートに ＦＡ加入の桑原＆石井も１軍
西武は２３日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表。今オフにＦＡで加入した桑原、石井は１軍スタートとなった。
また育成契約で加入した高橋礼投手の１軍キャンプスタートが決定。球界でも貴重なサブマリン右腕が、支配下登録、そして開幕１軍を目指す。
以下、メンバーの振り分け。
【１軍】
投手：渡邉、高橋光、與座、隅田、松本、岩城、武内、青山、ワイナンス、甲斐野、山田、成田、ウィンゲンター、篠原、Ｅ．ラミレス、黒田、平良、豆田、菅井、浜屋、冨士、佐藤爽、高橋礼
捕手：小島、古賀悠、柘植、是澤
内野手：仲田、石井、外崎、源田、ネビン、山村、佐藤太、滝澤、村田
外野手：桑原、渡部、蛭間、カナリオ、茶野、秋山、西川、仲三、長谷川、林安可
【２軍】
投手：上田、糸川、ボー、杉山、中村祐、佐々木、宮澤、三浦、シンクレア、森脇、ゴンザレス、オリバー
捕手：炭谷、牧野、野田
内野手：児玉、齋藤、平沢、高松、中村剛、金子、福尾、コルニエル
外野手：栗山、古川、林冠臣、川田、岸、奥村、ラマル、オケ
【３軍】
投手：佐藤隼、堀越、羽田、狩生、黒木、上間、斎藤、濱岡、平口、川下、木瀬、正木、ムサ、フレッド
捕手：龍山、野村
内野手：横田、新井、今岡、古賀輝、谷口
外野手：安藤、澤田、カルロス