痛みと痒みは「ジアミンアレルギー」の前兆！？頭皮が弱い人が白髪染めする際の注意点と理想の頻度

若々しく見せるために行う白髪染め。もし頭皮が弱く、染める際に痛みや痒みを我慢している人は注意してほしい。

カラー剤に含まれる成分にアレルギーを起こして、頭皮が荒れたり膿んでしまう可能性もあるというのだ。

「最悪の場合は嘔吐したり呼吸困難に陥ったりと、より重大な健康被害を及ぼす危険もあります」

そう注意を促す毛髪診断士認定指導講師の本山典子さんに、頭皮が弱い人が白髪染めを行う際の注意点と、刺激を抑えながら自宅で染めるコツを聞いた。

「既定の放置時間」を必ず守る

自宅で白髪染めをする場合、まず守ってほしいのがカラー剤を塗った後の放置時間を規定通りにすることだ。

「当たり前のことかと思うかもしれませんが、ムラなく染められそうだからとカラー剤を塗った後に規定より長く放置してしまう方が多いです。カラー剤は一定の時間を超えるとそれ以上は濃く染まらないので意味がありません」

むしろ長時間塗ったまま放置することで、髪や頭皮に深刻なダメージを与えてしまうという。

「ニキビやフケの原因になるだけでなく、頭皮が火傷のようにただれてしまう危険もあります。取扱説明書に書かれた放置時間は絶対に守りましょう」

ただし、適切な方法で白髪染めしていても繰り返すうちにアレルギーを発症することがある。

「染めてから1週間〜10日程度で新たに生えてきた白髪が、ピカピカ光って目立ってしまうことがあります。そのため数日〜1週間ほどで染め直す方もいますが、頻度が高いとアレルギーになるリスクも高まります」

アレルギーの主な原因はカラー剤に含まれる『ジアミン』という染料だ。

「ジアミンアレルギーを発症すると頭皮が火傷のように赤く荒れたり痒くなったりするだけでなく、大量のフケが発生したり膿んでしまうこともあります。ひどい方だとアナフィラキシーショックを起こして、嘔吐したり意識を失って救急搬送された方もいます」

ジアミンアレルギーは頻繁に髪を染めることで発症する可能性が高いという。その予兆といえるのが痛みや痒みだ。パッチテストでは異常がなくても、カラー剤をつけて強い痛みや痒みを感じる場合はすぐに中断してほしい。

「美容室で白髪染めしている場合も、美容師さんに伝えて中断してもらいましょう。経験豊富な美容師さんなら別の対応を考えてくれるはずです。『多少ピリピリしても大丈夫ですよ』という美容師さんは、知識不足なのでお勧めできません」

染める前のシャンプーは控えて

では頭皮が弱い人はどうやって白髪染めするのがよいのだろうか。

「白髪染め製品にはさまざまなタイプがありますが、基本的にはどのような製品を使っても問題ありません。ただし、自分で染める場合に意識してほしいのは当日染める前に“シャンプーをしない”ことです。できれば前日までに頭皮をゴシゴシとこすらず、ぬるま湯で優しくシャンプーするとカラー剤の刺激が軽減されます」

ツンとした匂いがするような毛染め剤（主にアルカリ剤が入ってるもの）を使用する場合は、シャンプーを控えたうえで、染める直前に頭皮ケア用のオイルを薄く塗ってから染めるとより刺激を軽減できるという。

「もし美容室で染める場合は前日からシャンプーを控え、当日美容師さんに任せるのがお勧めです。できれば事前に頭皮ケア用のオイルやクリームがあるか聞いてみてください。用意されていないようであれば自分で持っていくことを検討しましょう。ちなみに頭皮ケアオイルがないときは、スキンケア用のホホバオイルやオリーブオイルでも代用できます」

また染めた後のケアも重要となる。

「大切なのはカラー剤を髪や頭皮に残さないことです。特に自宅で染めるときはシャンプーをした後、自分では長すぎると思うくらい時間をかけて入念にすすいでください。ただし、髪や頭皮をゴシゴシこするのはNG。髪をいたわるイメージで、40度前後のぬるま湯を使って優しくすすぎましょう」

染める頻度は「2カ月に1回」

ちなみに頻繁に白髪染めを行うことでアレルギーのリスクが高まるということだったが、どのくらい期間を空けるとリスクを抑えられるだろうか。

「髪が伸びるスピードや髪質などによって変わりますが、多くても1カ月に1回程度にするとトラブルが起きにくくなるでしょう。ただし、できれば伸びてきた部分は白髪隠し用の製品で対処して、髪全体の白髪染めは2カ月に1回程度するのが理想です」

なお頭皮が弱い人に限らず、自宅で白髪染めする際は事前のパッチテストが必須となる。痛みや痒みが出るようであればカラー剤を使うのは避けて、別の方法で白髪をカバーする道を探していくといいだろう。

本山典子（もとやま・のりこ）

シャンプー好きが高じて15歳の頃に美容室でアルバイトを開始。短大卒業後に美容師免許を取得し、美容学校教職員、美容室勤務を経てヘアケア商材を扱うメーカーに入社する。事業部長として企画開発、営業などに携わった後、2015年に一般社団法人「国際毛髪皮膚科学研究所」の代表理事に就任。毛髪診断士認定指導講師の資格も取得し、現在は国内外でセミナーを開催。テレビや雑誌など幅広いメディアに出演している。著書に『毛髪診断士のときめき美髪BOOK』。

取材・文＝有竹亮介