¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤â¥Ó¡¼¥ë²½¤Ø Å¾µ¡·Þ¤¨¤ë¥¨¥³¥Î¥ß¡¼·Ï ¶È³¦¤Î¿öÀª¤Ë¡©
¡¡º£Ç¯10·î¤Î¥Ó¡¼¥ëÎà¼òÀÇ°ìËÜ²½¤ÇÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢È¯Ë¢¼ò¤Ê¤É¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥Ó¡¼¥ëÎà¡£¶¹µÁ¥Ó¡¼¥ë¤ÈÀÇÎ¨¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç³ä°Â´¶¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¶È³¦¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥ë²½¡×¤Î¿öÀª¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ö¶âÇþ¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ó¡¼¥ë²½¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¡£
¡¡¸¶ÎÁ¤ÎÇþ²êÈæÎ¨¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢Âè»°¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÈ¯Ë¢¼ò¢¡×¤«¤é¡Ö¥Ó¡¼¥ë¡×¤Ø¤È³Ê¾å¤²¡£º£Ç¯²¼´ü¤ÎÈ¯Çä¤ò·×²è¤¹¤ë¡£
¡¡¼òÀÇ°ìËÜ²½¤Ç²Á³Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Çö¤ì¤ë¥¨¥³¥Î¥ß¡¼·Ï¤Ï»Ô¾ì½Ì¾®¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢¸¶ÎÁ¥³¥¹¥È¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë²Á³Êº¹¤Ï»Ä¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤â°ìÄê¤Îµ¬ÌÏ¤ÇÂ¸Â³¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¥Ó¡¼¥ë²½¤ÎÊý¿Ë¤òÈ¯É½¡£¶¥¹ç¥á¡¼¥«¡¼¤Î½ÐÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Îß·×ÈÎÇä40²¯ËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤Ï18Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤éËèÇ¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ó¡¼¥ë¤é¤·¤¤ËÜ³ÊÅª¤Ê¤¦¤Þ¤µ¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë²½¤Ç¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤ò¤µ¤é¤ËÄÉµá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤Î¥Ó¡¼¥ë²½¤Ï¡¢¾ï¤Ë»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¿ÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀÇÀ©Âç¹Ë¤¬16Ç¯¤Ë½Ð¤µ¤ì¡¢ËÜóÊÎÛ¤ò18Ç¯¤ËÈ¯Çä¡£³«È¯¤Ï17Ç¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤«¤éº£¤Î¾õ¶·¤¬É¬¤ºÍè¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥Ó¡¼¥ë²½¤â¡ËÁªÂò»è¤È¤·¤Æ»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ÎÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡×¡£
¡¡¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤ÎËÙ¸ý±Ñ¼ù¼ÒÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ê1·î15Æü¤Î»ö¶ÈÊý¿ËÈ¯É½²ñ¤Ç¡Ë¡£
¡¡¼òÀÇË¡¾å¤Î¶èÊ¬¤«¤é¡Ö¥Ó¡¼¥ë¡×¡Ö¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¡×¡ÖÈ¯Ë¢¼ò¡×¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¿¥Ó¡¼¥ëÎà»Ô¾ì¡£10·î1Æü¤Î¼òÀÇ²þÀµ¸å¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¡Ö¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡×¤È¤¤¤¦²Á³ÊÂÓÊÌ¤Î¶èÊ¬¤Ë¡ÖÅü¼Á¥¼¥í¡×¤Ê¤Éµ¡Ç½À¤Î¼´¤â²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Î¤â¤È¤Ç¤Î¶¥Áè¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼·Ï¤ÎÍÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÁê¼¡¤®¥Ó¡¼¥ë²½¤ÎÊý¿Ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¢¥¢¥µ¥Ò¡×¡Ê¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¡Ë¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¡¼¡×¡Ê¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¢¶¥¹ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤â²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£