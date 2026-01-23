好奇心の強いペンギンたち

海上自衛隊は2025年1月18日、公式Xにおいて、南極での採氷作業中にペンギンの大行列に遭遇した様子を公開しました。

【画像】すっごい迫ってくる…これが大行進するアデリーペンギンです

海上自衛隊が運用する砕氷艦「しらせ」に乗船する第67次南極地域観測隊は、2025年11月19日に横須賀港を出航しました。12月8日にオーストラリアのフリーマントル港を離れ、同月25日に南極・昭和基地に到着しています。「しらせ」は2026年4月23日まで昭和基地に停泊する予定です。

投稿では、1月12日に南極での採氷作業を完了したことが伝えられていますが、その際にアデリーペンギンの大行進に遭遇したようで、その写真も公式Xに投稿されています。

写真では、アデリーペンギンが一団となってカメラ側に走ってくる構図となっており、後方のペンギンについては、腹ばい移動に切り替えたのか、転倒したのかは不明ですが、2羽ほどが雪原に腹をつけている個体も確認できます。

この投稿には「後ろの方で、転んでるの、かわいい。私、みたいなのがいる」「野生の旭川動物園w」「南極で勇ましい『しらせ』を背にかわゆいペンギンの行進を前面に押し出した映像を撮るなんて、センス有り過ぎ」といった反応がみられました。