氷川きよし＋KIINA.とZOZOTOWNがコラボ アパレル＆キーチェーンなど12型アイテム
氷川きよし＋KIINA.とZOZOTOWNがコラボを実施。限定アイテムを30日より、ZOZOTOWNで販売する。
【画像】氷川きよし＋KIINA.とZOZOTOWNコラボアイテム（一覧）
販売されるのは、KIINA.本人が監修し、自身の名前や楽曲名をデザインにあしらった、日常のコーディネートに取り入れやすいアパレルやグッズなど全12型のアイテムとなる。
また、ZOZOTOWNでの販売と並行し、明治座で開催される「氷川きよし特別公演」の公演期間中のうち、2月1日（日）〜2月8日（日）の期間には、本コラボの一部アイテムを会場でも販売する。貸切公演を除く。
なお、コラボレーションアイテムを1万2000円（税込）以上購入した人から抽選で3人に、KIINA.直筆サイン入り「ONE POINT TEE(クリアカード1枚付き)」（宛名入り）をプレゼントする企画も実施する。
