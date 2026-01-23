ポケモンは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用RPG「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、最強のカメックスが再登場する「イベントテラレイドバトル」を1月23日9時から1月30日8時59分まで開催する。

期間中、★7の黒い結晶のテラレイドバトルに「カメックス」が出現。本イベントで出現するカメックスには「さいきょうのあかし」が付いている。

なお、本イベントで出現するカメックスは、1つのセーブデータにつき、それぞれ1匹のみ捕まえることが可能。過去に開催されたイベントテラレイドバトルで登場した同じポケモンをすでに捕まえている場合、本イベントで捕まえることはできないが、期間内であれば黒い結晶のテラレイドバトルに参加し、報酬を受け取ることができる。

□「黒い結晶のテラレイドバトルに最強のカメックスが再登場中！」のページ

「イベントテラレイドバトル」に挑戦する際の注意事項

・イベントテラレイドバトルで遊ぶには、以下の方法で最新情報を受け取ってほしい。

「ポケポータル」→「ふしぎなおくりもの」→「ポケポータルニュースを 受け取る」

※Nintendo Switch Online（有料）への加入は不要。

・黒い結晶のテラレイドバトルに挑戦するには、エンディング後に遊べるようになるイベントをクリアしている必要がある。ただし、マルチプレイ中のトレーナーのテラレイドバトルに参加する場合か、あいことばで知り合いのテラレイドバトルに参加する場合、イベントをクリアしていないトレーナーも黒い結晶のテラレイドバトルに参加することができる。

・インターネット通信を用いて他のトレーナーとテラレイドバトルをするには、Nintendo Switch Online（有料）への加入が必要。

・イベントテラレイドバトルはパルデア地方でのみ発生する。

(C)2022 Pokémon.

(C)1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.