【モデルプレス＝2026/01/23】EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹が22日、自身のInstagramとX（旧Twitter）を更新。リハーサル時のATSUSHIとの2ショットを公開し、多数の反響が寄せられている。

◆EXILE ATSUSHI＆佐藤大樹の2ショット公開


佐藤はInstagramにて「ATSUSHIさんがヘアバンドを気に入ってくれました」というコメントと共に、自身をモデルにしたウーパールーパーのキャラである「うぱごろう」のヘアバンドを付けたATSUSHIと、グッドポーズをする自身の2ショットを公開した。

またXでは「4月の東京ドームお楽しみに」とつづり、4月21・22日に開催される『EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜』への意気込みを見せた。

◆EXILE ATSUSHI&佐藤大樹の2ショットに反響


この投稿に対して「2人とも楽しそう」「ギャップやばすぎる」「うぱごろうも嬉しいね」「ドーム期待してます」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

