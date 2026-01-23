FANTASTICS佐藤大樹、EXILE ATSUSHIとの2ショットにファン衝撃「ギャップやばすぎる」「2人とも楽しそう」
【モデルプレス＝2026/01/23】EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹が22日、自身のInstagramとX（旧Twitter）を更新。リハーサル時のATSUSHIとの2ショットを公開し、多数の反響が寄せられている。
【写真】EXILEメンバー、キャラヘアバンド被ったレアショット
佐藤はInstagramにて「ATSUSHIさんがヘアバンドを気に入ってくれました」というコメントと共に、自身をモデルにしたウーパールーパーのキャラである「うぱごろう」のヘアバンドを付けたATSUSHIと、グッドポーズをする自身の2ショットを公開した。
またXでは「4月の東京ドームお楽しみに」とつづり、4月21・22日に開催される『EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜』への意気込みを見せた。
この投稿に対して「2人とも楽しそう」「ギャップやばすぎる」「うぱごろうも嬉しいね」「ドーム期待してます」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆EXILE ATSUSHI＆佐藤大樹の2ショット公開
◆EXILE ATSUSHI&佐藤大樹の2ショットに反響
