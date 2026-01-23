「凶器を振り回したのはナナ。私は抵抗しただけ」強盗犯の“虚偽主張”に所属事務所が強い憤り　法的措置へ【全文】

女優ナナが強盗犯による虚偽の主張に強い憤りを示した。

1月23日、ナナの所属事務所SUBLIMEは、「加害者による意図的かつ悪意ある二次加害および虚偽主張について、誣告罪（虚偽告訴罪）で告訴手続きを進めた」と明らかにした。

所属事務所は「去る11月15日、ナナとその母親は、凶器を所持したまま住居に侵入した不審者による強盗被害という重大犯罪の被害に遭った。当該事件は捜査初期から、明確な証拠および被害者・加害者の供述をもとに強盗致傷容疑で捜査が進められ、同容疑で起訴され、現在裁判が進行中だ」と述べた。

続けて「それにもかかわらず、加害者は自身の犯罪について一度たりとも反省を示すことなく、被害者を相手取って逆告訴を行い、供述を数回にわたって翻すなど、虚偽の主張を続けている」と説明した。

また「特に、被害者が有名人である点を悪用し、事実を歪曲し、根拠のない内容を流布するなど、被害者にさらなる傷を与える反人倫的な二次加害を行っている状況に対し、深い怒りと憤りを禁じ得ない」とした。

所属事務所は「当該逆告訴案件に関して、警察は最近『嫌疑なし・不送致』という明確な結論を下した。これは、加害者の主張がまったく事実ではないと捜査機関が公式に判断した結果である」とし、「これを受け、当社は加害者の行為を、重大犯罪後も続いた意図的かつ悪意的な二次加害および虚偽主張と判断し、直ちに誣告罪で告訴手続きを進めた」と明らかにした。

さらに「加害者の卑劣かつ反人倫的な行為に対し、民事・刑事上取り得るすべての法的措置を講じ、必ず相応の法的責任を問う」と強調した。

これに先立ち、昨年11月、30代の男性A氏が、京畿道・九里（クリ）市に位置するナナの自宅に凶器を所持したまま侵入し、特殊強盗致傷の疑いで拘束された。

当時、A氏はナナの母親に傷害を負わせたとされ、ナナと母親はA氏を制圧して警察に通報した。

この過程でA氏は、ナナの行為が「殺人未遂」に該当すると主張し、ナナを相手取って告訴状を提出した。しかし京畿九里警察署は、殺人未遂および特殊傷害の容疑で立件されていたナナについて、嫌疑なしと判断し、不送致を決定した。

こうしたなか、A氏は最近行われた初公判で、「ナナの母親の首を絞めた事実はなく、驚いて叫びながら押してくる母親を落ち着かせるために肩をつかんだだけだ。その後、ナナが突然、凶器を振り回しながら飛び出してきて取っ組み合いになり、私は抵抗していた状況だった」と主張した。

SUBLIMEの公式立場文全文は、以下の通り。

◇

ナナさんに関する最近の報道について、当社の公式な立場をお伝えいたします。

去る11月15日、ナナさんおよびナナさんの母親は、凶器を所持したまま住居に侵入した不審者によって強盗被害に遭うという、重大犯罪の被害に遭った。

当該事件は、捜査初期から明確な証拠と、被害者および加害者の供述をもとに、強盗致傷の容疑で捜査が進められ、同容疑で起訴され、現在裁判が進行中です。

それにもかかわらず、加害者は自身の犯罪について一度たりとも反省の意思を示さないまま、被害者を相手取って逆告訴を行い、供述を数回にわたって翻しながら虚偽の主張を続けています。

特に、被害者が有名人である点を悪用し、事実を歪曲し、根拠のない内容を流布するなど、被害者にさらなる傷を与える反人倫的な二次加害を行っている現状に対し、深い憤りと嘆きを禁じ得ません。

当該逆告訴案件に関して、警察は最近、「嫌疑なし・不送致」という明確な結論を下しており、これは加害者の主張がまったく事実ではないことを捜査機関が公式に判断した結果です。

これを受け、当社は加害者の行為を、重大犯罪の後にも続いた意図的かつ悪意ある二次加害および虚偽の主張であると判断し、直ちに誣告罪での告訴手続きを進めたことをお知らせいたします。

当社は本件を決して看過することはなく、加害者の卑劣かつ反人倫的な行為に対して、民事・刑事上取り得るすべての法的措置を講じ、必ず相応の法的責任を問う所存です。

被害者の名誉と安全を守るため、いかなる妥協も行わないことをここに明確に申し上げます。

ありがとうございます。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。