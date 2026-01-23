松岡昌宏主演舞台「はがきの王様」上演決定 日向坂46松田好花も7年ぶり舞台出演へ【コメント】
【モデルプレス＝2026/01/23】ニッポン放送／AOI Pro.は、5月14日から5月24日に本多劇場（東京・世田谷区）、5月28日から5月30日に森ノ宮ピロティホール（大阪府大阪市中央区）にて舞台「はがきの王様」を上演することを発表した。東京では全15公演、大阪では全4公演が予定されており、主演を松岡昌宏が務めることが決まった。
舞台「はがきの王様」は、お笑い芸人としてデビューし、その後ラジオ・テレビ番組の構成作家を経て、映画「サバカンSABAKAN」の監督やドラマ「半沢直樹」「サンクチュアリ‐聖域‐」などの脚本を手掛けた金沢知樹が原作を務める。本作は、青年期における深夜ラジオの体験をベースに、ある男の再生と勇気を描いた物語で、舞台上演に先駆けてラジオドラマもニッポン放送でオンエアされる、マルチ・プラットホームプロジェクトとなっている。
主人公・田中浩司役を務めるのは、松岡。松岡は俳優としてだけでなく、現役のラジオパーソナリティとしても活躍しており、作品に対して「僕僕は生粋のラジオっ子。ラジオへの思いは子供の頃から変わりません。“はがき”からメールへと時代は変わりましたが、この作品を通じて、ラジオならではの良さを伝えられたらいいなと思います」とコメントしている。
浩司の幼馴染で初恋の同級生・嬉里弥生役にはラジオ・パーソナリティ経験のある黒谷友香が、また、高校時代の田中浩司役には自らも元ハガキ職人という渡部秀、高校時代の嬉里弥生役には現在ニッポン放送「オールナイトニッポンX（クロス）」のパーソナリティを担当している松田好花（日向坂46）が決定した。さらに、渡辺裕太、槙尾ユウスケ（かもめんたる）、栗原萌実、高乃麗といった実力派俳優も出演し、伝説のパーソナリティ・楢崎幸之助役には、32年前に「電気グルーヴのオールナイトニッポン」のパーソナリティを務めていたピエール瀧が演じる。
本作は、ジャンルに捉われないコミカルで人情的な作風を得意とする金沢知樹が手掛ける渾身の人間ドラマで、ラジオドラマ、舞台化、そして映像化を目指した挑戦的なプロジェクトとなっている。（modelpress編集部）
僕は生粋のラジオっ子。ずっとラジオ、それこそ「オールナイトニッポン」を聴いて育ちました。番組にも携わらせていただきましたが、やはりラジオへの思いは子供の頃から変わりません。このお話をいただいた時、ラジオの世界を舞台で作ることに、まず興味が沸きました。“はがき”からメールへと時代は変わりましたが、令和の時代にこの作品を通じて、ラジオならではの良さを伝えられたらいいなと思います。長くこの仕事をやっていると、「初めて」に触れる機会が少なくなってくるんですが、今作ではいつか立ちたいと思っていた本多劇場。共演したいと思っていた皆様。そうした「初めて」を素直に楽しみたいと思います。
読み終えた時の、胸が熱くなる様なこの気持ちを是非、舞台で皆様にお届けしたいと率直に思いました。ラジオは中学生時代、毎日のように夜の人気番組を聴いていました。まだメールもない、まさに舞台と同じくはがきの時代。顔は見えないけれど、時代の勢いなのか、番組を聴いてるであろうリスナー達が確実にその場に集っている熱量は毎晩感じていました。それは青春の1ページでもあります。『はがきの王様』良い舞台を創っていけたらと思っております。よろしくお願いいたします。
初めてラジオと触れ合ったのは中学一年生のテスト勉強中でした。CDプレイヤー目当てで、何気なく親に買ってもらったラジカセを繋いで聞いた声だけのエンタメに衝撃を受けました。気づけば友達を巻き込んで番組の感想を言い合うようになっていました。この作品を通して、そんな青春の輝かしい思い出を表現していきたいです。皆様、劇場でお待ちしております。
主人公・田中浩司の幼馴染、嬉里弥生の高校生時代を演じさせていただきます、松田好花です。私自身約7年ぶりの舞台となるのですが、そんな久々の機会に大好きなラジオが題材となったこの舞台に携わらせていただけること、ご縁を感じ、とても光栄に思います！私自身ニッポン放送でパーソナリティをさせていただいており、ハガキ職人の皆さんには日々お世話になっているので、それがどのように舞台上で繰り広げられるのかとても楽しみです！そして、今回ご一緒させていただくキャストの皆様、スタッフの皆様から沢山のことを学び吸収して、よりよいものをお届けできるよう精一杯精進してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします！
今回は名だたる方々と一緒に舞台を作っていけることへの喜びとワクワクを感じています！僕自身ラジオ番組に携わらせて頂いた経験はありますが、その時に知ったことは、テレビだと見ている方に対して“皆さん”と言いますが、ラジオだと“あなた”って言い方をするそうです。ラジオはそこで聴いている“あなた”に向けて一対一で番組を進行するのが大切だそうです。舞台でも目の前の人との対話を大切に丁寧に舞台を作っていきたいと思います！
金沢さんの作品は毎回すごく笑えて面白いので、今回の舞台もとても楽しみです。しかも金沢さんが自ら演出もされるということで、稽古もワクワクです。僕も中学時代はニッポン放送の深夜ラジオを聴いて、元気をもらいながら受験勉強を頑張っていたので、このような作品に参加できるのはすごく嬉しいです。出演者の方々も錚々たる顔ぶれで、皆さんから色々と吸収して勉強させていただきたいと思います！
これまで多くの作品に携わってこられた皆さんと今作でご一緒できること、心から嬉しく思っています。東七音がはがきを通して、誰かと静かにつながっていく姿や、内側に溜まった感情を辿りながら、七音の想いに少しずつ近づいていけたらと思います。舞台ならではの空気と共に、七音がどんな時間を生きるのかぜひ見届けていただけたら嬉しいです。
金沢知樹さんとは「朗読劇タチヨミ」で知り合った。これは声優の松野太紀さんが2013年に立ち上げた企画で、オムニバスを日替りキャストでやるというもの。金沢さんは脚本家の一人として初演から名を連ねていた。稽古が終わると近くの居酒屋でよく飲んだ。とにかく楽しかった思い出しかない。そんな松野さんが一昨年突然この世を去った。2013年から続いた「タチヨミ」も去年幕を閉じた。金沢さんからオファーの電話をもらったのはそんな時だった。久しぶりに聞く金沢さんの声。私には天国の松野くんからの「はがき」のように思えた。がんばります。
ラジオ番組にとって“ハガキ職人”というのは、リスナーというより番組スタッフに近しいものだと僕は思っています。番組を作る上で欠かせない。脚本・演出で、旧知の金沢知樹さんの体験をもとに、“ハガキ職人”にスポットを当てる作品と伺い、興味深いと思って出演をお受けしました。大人になっていろいろな経験をする中で、ふとしたきっかけから「自分らしさ」を取り戻す瞬間があると思うんです。「そういえば子供の頃、こんなことをしていたな」と思い出すきっかけとなる出来事が、この作品では「ラジオ」に焦点をあてて描かれるので、観に来てくださる皆さんに、この物語を通して「自分を取り戻すきっかけ」を見つけてもらえたらうれしいです。
