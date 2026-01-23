「私的に良くないほうが多いんですけど…」本田翼、最近“ハッ”としたこと
女優の本田翼（33歳）、俳優の田中哲司（59歳）が、ハウスメイトパートナーズの新イメージキャラクターに起用され、1月25日より新CMの放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、最近「ハッ」としたエピソードを語った。
CMシリーズのテーマ「ハッと驚くハウスメイトに」にちなみ、撮影後のインタビューで「お二人が最近『ハッ』としたエピソードがあれば教えてください」と聞かれた2人。
本田は「『ハッ』とすることは私的に良くないほうが多いんですけど……。友だちの誕生日を前日に気が付いてしまうことが多くて、本当に『ハッ！』としちゃいます。すぐにプレゼントを買いに行きました」と語る。
一方の田中は「僕は、まさに昨日ですね。僕歩いてセリフを覚えるんですけど、子どもも休みだったから、歩いてセリフ覚えながら子どもも一緒に連れていこうと思って、家からあるところに歩いて行ったんです。男の子二人の7歳の双子なんですけど、セリフに夢中になりすぎて、途中でいなくなってしまって『ハッ！』と思いました。しばらく探してて、遠く…道の向こうの方に小さく二人ケラケラ笑いながら歩いてくるのを見てホッとしたっていうのがまさに昨日ありましたね」と語った。
