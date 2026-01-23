本田翼“オーディションに受かる家”あった「神社の近くだった」「感謝しかない」

女優の本田翼（33歳）、俳優の田中哲司（59歳）が、ハウスメイトパートナーズの新イメージキャラクターに起用され、1月25日より新CMの放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、住んだことがある“印象的な物件”について語った。



撮影後のインタビューで、「過去住んだことのある物件で印象的なものはありますか？ その時のエピソードと共に教えてください」と聞かれた本田は「オーディションに受かる家がありました」と回答。「神社の近くだったんですけど、そこに住んでからオーディションに10件くらい受かったので思い出深く感謝しかない物件です」と語る。



一方、田中は「『傷だらけの天使』というドラマの主人公がビルの屋上のペントハウスに住んでいるのに憧れて、30代の頃に住みました。それがもう楽しくて毎日が。『傷だらけの天使』の主人公になった気分で。ペントハウスめったにないですからね」と語った。