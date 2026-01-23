本田翼、2026年は「30代半ばにも差し掛かってきたので…そろそろ外に出ようかな」

女優の本田翼（33歳）が、ハウスメイトパートナーズの新イメージキャラクターに起用され、1月25日より新CMの放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“2026年の抱負”を語った。



撮影後のインタビューで、「2026年の抱負やチャレンジしたいことを教えてください」と聞かれた本田は「『アクティブに暮らす』です」と回答。



そして「私はかなりインドアで、ゲームや漫画を読むこと、SNSを見ることが大好きで。30代半ばにも差し掛かってきたので2026年はそろそろ外に出ようかなと思っています」と話し、“やりたいこと”を聞かれると、「ないから出てないんですって！（笑）。見つけようと思います」と語った。