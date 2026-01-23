本田翼＆田中哲司が10年ぶり共演、「ハッと驚く」ハウスメイト新CMで
女優の本田翼（33歳）、俳優の田中哲司（59歳）が、ハウスメイトパートナーズの新イメージキャラクターに起用され、1月25日より新CMの放映を開始する。
CMシリーズのテーマは「ハッと驚くハウスメイトに」。「ハッと驚く オーナー」篇では、ハウスメイトの社員・エリアアドバイザー役の本田翼が、賃貸オーナー役の田中哲司に対し、不動産売買、相続、資産承継等、さまざまな提案をする。物件のことのみならず、将来を先回りをした鋭い提案をする本田を前に、田中が終始「ハッ！」と驚くシーンと、ラストの決めゼリフが見どころだ。
「ハッと驚く カップル」篇では、店舗社員の本田が登場。賃貸物件を探すカップルに対し、管理物件数・住み替え特典、24時間サポート等など魅力的な提案をする。その一つひとつに驚くカップルだけでなく母まで登場し、三者三様に驚く姿をコミカルに描いた。
今回、約10年ぶりの共演だった2人。現場での対面時には互いに深々とお辞儀して挨拶を交わした。田中の声が裏返るほどの「ハッ」の迫真の演技に、本田は思わず「かわいい…」と笑顔でもらす一幕も。当日は本田と田中の「ハッ」とする見事な演技力により、想定の2時間半以上も巻きで進行。撮影は終始和やかな空気感のまま終了した。
CMシリーズのテーマは「ハッと驚くハウスメイトに」。「ハッと驚く オーナー」篇では、ハウスメイトの社員・エリアアドバイザー役の本田翼が、賃貸オーナー役の田中哲司に対し、不動産売買、相続、資産承継等、さまざまな提案をする。物件のことのみならず、将来を先回りをした鋭い提案をする本田を前に、田中が終始「ハッ！」と驚くシーンと、ラストの決めゼリフが見どころだ。
今回、約10年ぶりの共演だった2人。現場での対面時には互いに深々とお辞儀して挨拶を交わした。田中の声が裏返るほどの「ハッ」の迫真の演技に、本田は思わず「かわいい…」と笑顔でもらす一幕も。当日は本田と田中の「ハッ」とする見事な演技力により、想定の2時間半以上も巻きで進行。撮影は終始和やかな空気感のまま終了した。