¥«¥â¥ó¡¦¥À¥¤¥ªー¥¸¥ã¡ª ¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-61R ºÇ¶¯¥í¥Ü ¥À¥¤¥ªー¥¸¥ã¡×¤¬2·î2Æü¤ËÍ½Ìó³«»Ï
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-61R ºÇ¶¯¥í¥Ü ¥À¥¤¥ªー¥¸¥ã¡×¤ò2·î2Æü¤ËÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Çä¤Ï7·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï44,990±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖºÇ¶¯¥í¥Ü ¥À¥¤¥ªー¥¸¥ã¡×¤è¤ê¥À¥¤¥ªー¥¸¥ã¤òÄ¶¹ç¶âº²¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖºÇ¶¯¥í¥Ü ¥À¥¤¥ªー¥¸¥ã¡×45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÄ¶¹ç¶âº²¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¨ー¥¹¥ì¥Ã¥Àー¡×¡¢¡Ö¥¢¥ª¥¤¥Àー¡×¡¢¡Ö¥³¥Ð¥ë¥¿ー¡×¤Î3ÂÎ¤Î¥í¥Ü·ÁÂÖ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¹çÂÎ¡¦ÊÑ·Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥À¥¤¥ªー¥¸¥ã¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥À¥¤¥ªー¥¸¥ã¤Î³õ¾þ¤ê¤È3ÂÎ¤Î¥í¥Ü¤ÎÎ¾Íã¤¬¥á¥Ã¥»Å¾å¤²¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£
¡¡¡Ö¥À¥¤¥ªー¥¸¥ã¡¦¥·ー¥ë¥É¡×¡¢¡Ö¥À¥¤¥ªー¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥Ã¥×¡×¡¢¡Ö¥À¥¤¥ªー¥¸¥ã¡¦¥Óー¥à¡¦¥Ü¥¦¥¬¥ó¡×¤¬ÉÕÂ°¡£¥À¥¤¥ªー¥¸¥ã¤¬»È¤¦¡Ö¥À¥¤¥ªー¥¸¥ã¡¦¥¸¥ã¥Ù¥ê¥ó¡×¤Ï3ÂÎ¤Î¥í¥Ü¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë³ÆÉð´ï¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç´°À®¤¹¤ë¡£
¡ØºÇ¶¯¥í¥Ü ¥À¥¤¥ªー¥¸¥ã¡Ù¤è¤ê
¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-61R ºÇ¶¯¥í¥Ü ¥À¥¤¥ªー¥¸¥ã¡×¤¬¾¦ÉÊ²½·èÄê¡ª
¥À¥¤¥ªー¥¸¥ã¤Î³õ¾þ¤ê¤È3ÂÎ¤Î¥í¥Ü¤ÎÎ¾Íã¤¬¥á¥Ã¥»Å¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª
°ìÈÌÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î2ÆüÍ½Ìó³«»Ï¡¢7·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª#t_chogokin #¥À¥¤¥ªー¥¸¥ã pic.twitter.com/XFDzsWY4kL
