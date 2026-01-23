戦後最悪の火山災害となった2014年の御嶽山の噴火をめぐり、遺族らが国と長野県に損害賠償を求めた裁判で、最高裁は23日までに遺族側の上告を退けました。これで、遺族側が敗訴した判決が確定しました。

長野県と岐阜県にまたがる御嶽山では、2014年9月に起きた噴火で、死者・行方不明者があわせて63人にのぼりました。

当時の噴火警戒レベルは最も低い「1」でしたが、レベルの引き上げ基準の1つとなる50回以上の火山性地震を観測したにもかかわらず、警報を発表する職務上の注意義務を怠ったなどとして、遺族ら32人は国と長野県に、あわせて3億7600万円の損害賠償を求めて提訴しました。

1審の長野地裁松本支部は2022年の判決で、「漫然と警戒レベルを1のまま据え置いた気象庁の判断は著しく合理性を欠く」として違法と判断した一方、「注意義務を尽くしていれば被害が生じなかったと認めることは困難」として、賠償責任は認めず遺族側の訴えを退けました。

2審の東京高裁は2024年、過去には1日50回以上の火山性地震が観測されても噴火に至らなかった例があることなどから、「噴火警戒レベルを1に据え置いた判断が著しく合理性を欠くとはいえない」として、1審が認めた気象庁の判断の違法性を否定し、遺族側の控訴を退けていました。

遺族側は判決を不服として上告していましたが、最高裁は23日までに上告を退け、国と長野県の賠償責任を認めず、遺族側が敗訴した判決が確定しました。