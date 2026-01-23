膝の痛みを引き起こす関節症の患者は国内で1000万人にのぼると推定されています。この治療に使う再生医療の製品が今月から保険適用となり、開発したメーカーは医療現場への本格的な導入を目指しています。

再生医療のベンチャー企業ジャパン・ティッシュエンジニアリングは22日、自社製品の自家培養軟骨「ジャック」が今月から「変形性膝関節症」向けにも保険適用されたと発表しました。

「変形性膝関節症」は加齢などにより膝の軟骨が欠損して膝の痛みを引き起こすものでこれまで治療では人工関節を埋め込む手術などが行われてきました。

「ジャック」はあらかじめ患者本人から採取した軟骨の細胞を培養したものです。

これを関節の欠損部分の大きさに合わせて切り取り、移植します。臨床試験では、移植から1年後、ほぼ修復しているのが確認されたということです。

この技術は広島大学の越智光夫学長が創案しジャパン・ティッシュエンジニアリングが共同で開発して製品化したもので、今月から一定の条件のもとでの保険適用が認められました。

開発者の広島大学学長・越智光夫氏「高齢者医療に保険適用によって少しでも貢献できるのをうれしく思う」

ジャックの保険償還価格は289万円ですが、保険が適用されることで患者は高額療養費制度を活用できることになります。

ジャパン・ティッシュエンジニアリングは、再生医療を身近なものにするためこの製品を広く供給していきたいとしています。