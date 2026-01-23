LOWRYS FARMとちいかわの世界観を纏う♡全10型スペシャルアイテム

世代を超えて愛され続ける「ちいかわ」とLOWRYS FARMが出会い、心ときめくスペシャルコレクションが誕生しました。ちいかわたちの楽しくて少し切ない物語に寄り添いながら、LOWRYS FARMらしい“かわいい”エッセンスをプラス。忙しい日常の中でも、そっと癒しをくれるアイテムが揃います。おうち時間はもちろん、親子でリンクコーデも楽しめる全10型のラインナップに注目です♡

ルームウェアで楽しむちいかわの癒し

ちいかわ・ハチワレ・うさぎがすやすや眠る姿をデザインしたアソートガラSETUPは、ストライプ柄とギンガムチェックの優しい配色が魅力。

オーバーシルエットのシャツとハーフパンツで、リラックス感たっぷりの着心地です。価格は8,800円(税込)、カラーはちいかわ、ハチワレ、うさぎ、サイズはFREE。

同じくスウェットSETUPも8,800円(税込)で展開。総柄デザインとフリルディテールが可愛らしく、カラーはちいかわ、ハチワレ、うさぎ、サイズはFREEです。

さらに、ふんわり素材が心地よいもこもこSETUPは9,900円(税込)、FREEサイズで登場。キッズ用【KIDS】もこもこSETUPは5,500円(税込)、サイズは110㎝、130㎝、150㎝です。

デイリーに使える大人可愛いトップス

後ろ姿まで愛らしいスウェットは、蛍光カラー刺繍がアクセント。価格は5,500円(税込)、カラーはちいかわ、ハチワレ、うさぎ、サイズはFREEです。

同シリーズのスウェットパンツも5,500円(税込)、FREEサイズで展開し、セットアップ風の着こなしも楽しめます。

ロンTは4,400円(税込)で、ホワイト、ピンク、ブルーの3色展開。サイズはFREE。キッズ用【KIDS】ロンTは2,750円(税込)、サイズは110㎝、130㎝、150㎝。

ニットカーディガンは8,800円(税込)、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3色、FREEサイズで、日常に優しい癒しを添えてくれます。

親子で楽しむキッズアイテムも充実

キッズアイテムも豊富に揃い、レディースとリンクしたコーディネートが可能です。【KIDS】レギンスは1,870円(税込)、カラーはちいかわ、ハチワレ、うさぎ、サイズは100cm、110㎝、120㎝、130㎝。

※【KIDS】もこもこSETUPの取り扱い店舗は以下になります。

FKDインターパーク店、イオンレイクタウン店、アリオ橋本店、富山ファボーレ店、イオンモール松本店、イオンモール須坂店、イオンモール豊川店、阪急西宮ガーデンズ店、イオンモール福津店、イオンモール沖縄ライカム店。

ちいかわと過ごす、あたたかな毎日

LOWRYS FARMのちいかわスペシャルコレクションは、身に纏うだけで心がほっと和らぐラインナップ。

おうち時間を大切にしたい日も、家族との特別なひとときも、ちいかわたちがそっと寄り添ってくれます。

お気に入りの一着を選んで、毎日の中に小さな幸せと笑顔を増やしてみてはいかがでしょうか♪