【北京＝岡田浩幸】フィギュアスケートの四大陸選手権は２２日、北京で開幕し、女子ショートプログラム（ＳＰ）はミラノ・コルティナ五輪代表の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７３・８３点で首位に立った。

青木祐奈（ＭＦアカデミー）が７１・４１点で２位、千葉百音（もね）（木下グループ）が３位につけた。ペアＳＰは、長岡柚奈、森口澄士（すみただ）組（木下アカデミー）が自己ベストの７１・９５点で２位。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）は吉田唄菜、森田真沙也組（同）が６７・３１点で６位となった。

中井の演技後、指導する中庭健介コーチは「よく耐えた。成長です」と賛辞を贈った。冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）は力が入って「思った以上に浮き上がり」（中井）、空中姿勢が乱れたものの、踏ん張って着氷した。昨年１２月のグランプリ（ＧＰ）ファイナルでは同じような形で着氷が大きく乱れただけに、本人も「必死でこらえた」と笑顔を見せた。

今季からシニアに本格参戦した１７歳の中井にとって、シーズン当初の目標がこの大会に出ることだった。世界選手権に次ぐ格付けの四大陸選手権でどこまでやれるかが、今後の試金石となると位置づけていた。それが、昨年１０月のＧＰシリーズ初戦・フランス大会で初優勝し、五輪への階段を一気に駆け上がった。

この日、朝の公式練習を早めに切り上げ、習慣にしている「昼寝」の時間を確保した。「フランス大会は緊張で眠れなかったけど、今回は落ち着いて（眠れ）ました」。あらゆる経験を成長の糧にして、初の五輪への準備は着々と進んでいる。（岡田浩幸）

千葉百音まさかの転倒

千葉は冒頭の３回転の連続ジャンプを決め、勢いに乗るかと思われたが、後半の３回転ルッツでまさかの転倒。ジャンプを跳ぶ前から足に十分な力が伝わらず、滑りの感触が良くなかったという。五輪に向けて追い込んできた疲労を差し引いても「集中力や（体の）コントロール力」に課題があったと振り返り、「フリーはやりきったと思える試合にしたい」と力を込めた。

五輪代表「ゆなすみ」堂々のＳＰ２位

ペアの長岡、森口組が堂々の演技を披露した。持ち味の高いリフトに加え、男性が女性を押し出すスロージャンプを鮮やかに決めて、２０２２年北京五輪金メダルの隋文静、韓聡組（中国）に次ぐ２位。昨年９月に同じ会場で行われた五輪最終予選で３位に入って出場枠を獲得しており、森口は「（前回は）緊張感の中だったが、今回は落ち着いて、練習してきたことを発揮できた」と満足げだった。