ラグビー・リーグワン2部の大阪は23日、25―26年度シーズンにアーリーエントリーされる5人の新加入選手を発表した。

LO石橋隼（立命大）、SH赤迫幸知（帝京大）、SO菊本有真（成蹊大）、WTB東海隼（明大）、WTB小林修市（京産大）の5選手。それぞれチームを通じて以下のようにコメントした。

▼LO石橋隼

「レッドハリケーンズ大阪に加入することになりました、立命館大学の石橋隼です。この伝統あるチームに入団できることを大変嬉しく思います。チームの一員としての責任を果たすことはもちろん、チームの勝利に貢献できるよう日々精進します。ファンの皆様の期待に応えられるよう全力で頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします」

▼SH赤迫幸知

「レッドハリケーンズの一員になれることを嬉しく思います。チームの勝利に貢献しファンの皆様の期待に応えられるように日々頑張っていきます。応援よろしくお願いします」 SO菊本有真

「レッドハリケーンズの一員になれることを嬉しく思います。日々の努力を惜しまず、これまで経験したことの無い高いレベルに全力でチャレンジしていきます。ご声援よろしくお願いいたします」

▼WTB東海隼

「この度、レッドハリケーンズ大阪に加入することになりました、東海隼です。歴史と伝統のあるレッドハリケーンズ大阪の一員としてプレーできることを、大変光栄に思います。これまで支えてくださった多くの方々への感謝を胸に、全力でプレーし、チームの勝利に貢献していきます。ファンの皆さまの前でこのチームのジャージを着てプレーできる日を楽しみにしています。応援のほど、よろしくお願いいたします」

▼WTB小林修市

「この度レッドハリケーンズ大阪の一員になれることを嬉しく思います。チームの勝利に貢献しルーキーらしく元気に直向きにプレーしファンの皆様の期待に応えられるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします」