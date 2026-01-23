NHKは23日、BSで3月16日(月)午前6時30分〜11時30分まで「生中継！ 第98回 アカデミー賞 授賞式」と題し、米ロサンゼルスで同15日（現地時間）に開催される、第98回アカデミー賞授賞式の模様を生中継すると発表（BSサブチャンネルで午前7時14分〜同55分まで放送）した。2年連続での生中継となる。

また「第98回 アカデミー賞 授賞式 総集編」と題した録画放送も、3月下旬に放送を予定している。

NHKは「誰が、どの作品が栄冠に輝くのか。歴史的瞬間をたっぷりと生放送でお届けします。授賞式の模様をたっぷりとお届けするほか、直前のレッドカーペットの様子も独自中継で伝えます。世界中の映画ファンたちの視線が一点に集まるアカデミー賞授賞式。ぜひ放送でご覧ください」とした。

前日22日には、米アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーがノミネートを発表し、国際長編映画賞の日本代表の「国宝」（李相日監督）が、メーキャップ・ヘアスタイリング賞でノミネートされた。メーキャップ・ヘアスタイリング賞は、ヘアメークの豊川京子氏、歌舞伎メークの日比野直美氏、歌舞伎床山の西松忠氏がノミネートされた。同賞は、これまで米国籍を取得したカズ・ヒロ（辻一弘）氏が18、20年と2度、受賞しているが、日本国籍を持つ日本人が受賞すれば初。国際長編映画賞は、邦画では役所広司（69）主演の24年「PERFECT DAYS」（ヴィム・ヴェンダース監督）以来2年ぶりのノミネート入りに期待がかかったが、逃した。

「国宝」は作家・吉田修一氏（57）の同名小説の映画化作品。主演の吉沢亮（31）が、主人公・立花喜久雄の50年の人生を、少年期を演じた黒川想矢（16）と演じた。抗争で父を亡くした喜久雄を引き取る上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎を渡辺謙（66）半二郎の実の息子で、生まれながらに将来を約束された御曹司・大垣俊介を横浜流星（29）と、少年期を越山敬達（16）が演じた。吉沢と横浜が、歌舞伎俳優の中村鴈治郎（66）から1年半にわたって歌舞伎の指導を受けたことも話題を呼んだ。

6月6日の初日から11月24日までの公開172日間で、興行収入（興収）173億7739万4500円、動員1231万1553人を記録。03年「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督）が22年、守った173億5000万円の実写日本映画興収記録を22年ぶりに更新した。同12月30日までの208日で、興収184億7000万円、動員139万8000円を突破。同28日に発表された日刊スポーツ映画大賞では、作品賞、李相日監督（51）の監督賞、吉沢の主演男優賞、田中泯（80）の助演男優賞、瀧内公美（36）の助演女優賞、黒川の石原裕次郎新人賞と、史上最多の6冠に輝いた。

25年12月11日には、米ロサンゼルスで、米俳優トム・クルーズ（63）主催で上映会が行われた。李監督は、同17日に大阪松竹座で開催された「壽 初春歌舞伎特別公演」記念トークイベント「映画『国宝』と『京鹿子娘道成寺』」で、上映会について言及。最終候補にたどり着くまでに「トム・クルーズに見て応援してもらえれば」と配給の東宝関係者に要望し「正規ルートでお伝えした」ところ、クルーズ側が快諾し、自宅で鑑賞。翌日には「この映画は、あらゆる面が特別だ。できることはやりたい」と急きょ、ロスで上映会が開催されたという。李監督は「映画の感想を矢継ぎ早に…。圧がすごくて、1個、1個、何がすごいかとフルパワーだった。気が遠くなってしまった」と、クルーズの絶賛ぶりを振り返り、感謝していた。

「国宝」は18日までの227日間で興収193億円、観客動員1370万人を突破している。