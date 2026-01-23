「並べてたら郵便配達の人きた……普通に恥ずかしい……」



【写真】手のひらにちょこん！ 雪のひよこ、完成度にびっくり

そんなコメントが添えられた1枚の写真が、9.1万件超の“いいね”を集める大反響を呼んでいます。写っているのは、自宅前に設置された赤い郵便ポスト。その上には、雪で作ったアヒルが6つ並び、先頭の少し大きめのアヒルは、まるで親鳥のようです。そのあとを追うように、小さなアヒルが列をなしています。真っ赤なポストに、真っ白な雪のアヒルが映え、まるで絵本のワンシーンのよう。



ところが途中、思わぬハプニングが…。無心で雪のアヒルを作っている最中、郵便配達員さんがやって来たのです。童心に返っていたところを目撃され、恥ずかしさがこみ上げてしまった様子。その正直な心境を投稿すると、「恥ずかしくないよ！」という励ましの声が続々と寄せられました。さらに、雪のアヒルの完成度に「え！ うまっ！！」と驚く声も。Xユーザー・mococoさん（@mococo820）に詳しいお話を伺いました。



「見られちゃった！」 気になる配達員さんの反応は……

ーー雪のアヒル、とてもきれいにできていますね！ どのように作られましたか。



「スノーボールメーカーで作りました。置きやすくて、見た目にもかわいらしかったので、ポストの上に並べてみました」



ーー郵便配達員の方から、何か反応はありましたか。



「4個くらい並べたところで郵便配達員の方が来られましたが、とくに反応はなく、『こちらで間違いありませんか？』と宛名の確認をされました」



ーー当時の心境は？ また、このあとはどうなりましたか。



「いい歳して雪で遊んでいて、恥ずかしかったです。雪のアヒルは、少し経ったころ、溶けて落ちてしまいました」



ーー今回の投稿が大きな反響を呼びましたね。



「たくさんリプライをいただきましたが、みなさんとても優しくて、温かいお言葉ばかりで良かったです」



投稿には、「とある局の配達員ですが、とても和みます！ 見かけたら崩さないように、そっと投函しますよ」と、郵便配達員の方からのリプライなど、あたたかい声が次々と寄せられています。



「え！ うまっ！！」

「グッドアイデア！」

「めっちゃかわいい！！」

「郵便配達の人もほっこりだ」

「こういうポストなんだと思ったわ」

「もうここだけ小さなテーマパーク」

「かわいくて好きです！ 癒やされました」

「これはかわいい！ 思わず笑顔になります」

「こういうの見ると、心が温かくなるから好きです」

「赤いポストによく似合ってるよ。めっちゃかわいい」

「恥ずかしがることはありません！！ 心が和みます」

「恥ずかしくないよ！ みんなをHappyにするサプライズだもの」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）