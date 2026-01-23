補助金と価格調整で高まるコストパフォーマンス

EV（電気自動車）に関心を持つ人が増える一方で、「車両価格が高いのではないか」「日常使いに不便ではないか」といった不安から、購入をためらっている人も少なくありません。

特に初めてEVを検討する場合、補助金制度の仕組みや実際の航続距離、充電環境など、分かりにくい要素が多いのも事実です。

しかし現在は、国の支援制度やメーカー独自の価格調整が重なり、EVをこれまで以上に現実的な選択肢として検討できる状況が整っています。

そうした流れの中で、今あらためて注目を集めているのが、ヒョンデのコンパクトEV「インスター」です。

インスターは、ヒョンデがグローバルEV戦略の中核モデルとして開発した1台で、2024年6月に開催された「釜山モビリティショー」で初公開されました。

その後改良を重ね、2025年4月に日本市場でヒョンデ最小のコンパクトモデルとして発売。

さらに同年9月には、クロスオーバー感を強調した新グレード「インスタークロス」が追加され、現在に至ります。

日本の道路環境や生活スタイルに合わせたサイズとチューニングが施されている点が大きな特徴です。

ボディサイズは全長3830mm×全幅1610mm×全高1615mm、ホイールベース2580mmと、都市部でも扱いやすいコンパクトな寸法に収まっています。

一方でホイールベースを長く取ることで、後席の足元空間や荷室容量をしっかり確保しており、見た目以上の居住性を実現しています。

エクステリアは、丸型のLEDヘッドランプとピクセル調のディテールが印象的で、EVらしい先進性と親しみやすさを両立しています。

フェンダー周辺には力強い造形が施され、コンパクトながらSUVテイストを感じさせる佇まいです。

ボディカラーは全5色が設定され、日常使いからアウトドアシーンまで幅広く対応します。

室内は機能性と快適性を重視した設計となっています。10.25インチのデジタルメーターとタッチスクリーン式インフォテインメントディスプレイを備え、必要な情報を直感的に把握できます。

4人乗り仕様のシートは余裕のある配置で、長時間の移動でも疲れにくい設計です。荷室容量は通常時で280リットル、後席をスライドさせることで最大351リットルまで拡張できます。

さらに後席を倒すとほぼフラットなスペースが生まれ、前席まで倒した場合には室内長1920mm×幅1375mm×高さ1145mm-1205mmの空間が確保されます。

このサイズは一般的なダブルベッドに近く、マットを敷けば大人2人での車中泊も可能です。キャンプやアウトドア用途でも高い実用性を発揮します。

グレード構成は「Casual」「Voyage」「Lounge」の3種類です。Casualには最高出力71kW（約97馬力）のモーターと42kWhのバッテリーが組み合わされ、VoyageとLoungeには85kW（約115馬力）のモーターと49kWhバッテリーが搭載されます。

WLTCモードでの航続距離は49kWh仕様で最大458kmとされており、日常利用から中距離移動まで安心して対応できます。

また、インスターはV2L（Vehicle to Load）機能に対応しており、車内外で最大1500W程度の電力供給が可能です。

電気グリルやランタン、ポータブル冷蔵庫などを使用でき、アウトドアシーンや災害時の非常用電源としても活躍します。

充電方式はAC200V普通充電とCHAdeMO急速充電に対応し、利便性も確保されています。

安全面では、前車追従型の回生ブレーキ制御「Autoモード」や、ヒョンデ初採用となるペダル踏み間違いセーフティアシスト（PMSA）を搭載しています。

日本市場向けには専用チューニングが施され、低速域でのステアリング操作性やサスペンションのしなやかさが向上しています。

そして現在、インスター最大の魅力となっているのが価格面です。メーカー希望小売価格（消費税込み）は284万9000円から357万5000円ですが、2026年1月2日から国のCEV補助金により最大81万2000円が支給され、さらに条件を満たす場合は特別価格調整として4万7000円が適用されます。

これにより、Casualグレードでは実質負担額199万円台からの購入が可能となっています。