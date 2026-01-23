JR東日本新潟支社は23日午前9時現在の運行状況について発表。大雪が見込まれるため、特急しらゆきは全便運休し、信越線、上越線、飯山線、只見線で始発から運転を取りやめている区間も出ています。

■23日午前9時現在

【特急しらゆき】

上り

- しらゆき2号：新潟駅(7:35発)~新井駅行き 全区間運休

- しらゆき4号：新潟駅(10:23発)~上越妙高駅行き 全区間運休



下り

- しらゆき1号：新井駅(10:23発)~新潟駅行き 全区間運休

- しらゆき3号：上越妙高駅(13:09発)~新潟駅行き 全区間運休





【信越線】◆長岡駅~東三条駅間踏切内の支障物に伴い、上下線で運転を見合わせました。※8時55分運転再開この影響により、上下線の一部列車に遅れと運休が発生しました。◆柏崎駅~長岡駅間大雪に伴い、始発から正午頃まで上下線で運転を取り止めます。直江津駅~柏崎駅間で折返し運転を行います。以下の列車が運休します。- (下り)快速列車 直江津駅(9:22発) 長岡駅行き 全区間運休以下の列車から運転を再開する予定です。- (上り)普通列車 長岡駅(12:01発) 直江津駅行き- (下り)普通列車 直江津駅(12:26発) 長岡駅行き天候状況により変更となる場合があります。また、列車に遅れや追加の運休が発生する可能性があります。

【上越線】

◆六日町駅~小出駅間

大雪の影響により、終日、列車の運転を取り止めます。

水上駅~六日町駅間で折り返し運転を行います。



以下の列車が運休します。



- (上り)普通列車 長岡駅(18:59発) 越後湯沢駅行き 全区間運休

- (上り)普通列車 長岡駅(22:39発) 石打駅行き 全区間運休

- (下り)普通列車 石打駅(6:25発) 新潟駅行き 石打駅~長岡駅間 区間運休

- (下り)普通列車 越後湯沢駅(12:14発) 長岡駅行き 全区間運休



◆小出駅~長岡駅間

大雪の影響により、始発から正午頃まで上下線で運転を取り止めます。

大雪の影響により、上り線では午後6時ごろから、下り線では午後8時頃から全ての列車の運転を取り止めます。



以下の列車から運転を再開する予定です。



- (上り)普通列車 長岡駅(12:34発) 越後湯沢駅行き ※小出駅~六日町駅間 区間運休

- (下り)普通列車 小出駅(13:57発) 長岡駅行き ※六日町駅~小出駅間 区間運休



以下の列車が最終列車となる予定です。



- (上り)普通列車 長岡駅(17:57発) 小出駅行き ※小出駅~小出町駅間 区間運休

- (下り)普通列車 小出駅(19:34発) 長岡駅行き ※六日町駅~小出駅間 区間運休



天候状況により変更となる場合があります。また、列車に遅れや追加の運休が発生する可能性があります。



【飯山線】

◆森宮野原駅~越後川口駅間

大雪が見込まれるため、終日、列車の運転を取り止めます。



【只見線】

◆会津川口駅~小出駅間

大雪が見込まれるため、終日、列車の運転を取り止めます。