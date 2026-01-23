高市首相は23日、通常国会の冒頭で衆議院を解散します。短期戦となる27日公示、2月8日投開票の衆院選に向け、藤井貴彦キャスターが党首らにインタビュー。国民民主党の玉木代表に、消費減税へのスタンスや「野党」にこだわる思いなどを聞きました。

■候補者が足りなかった前回の衆院選

藤井貴彦キャスター

「（ホワイトボードに）『対決より解決』『政局より政策』と書いてあります」

玉木代表

「頭の整理をする時に使っています」

藤井キャスター

「いよいよ解散ですが、今どんなお気持ちですか？」

玉木代表

「武者震いしている感じですね。51議席、900万票という目標。最大の課題は候補者擁立だったんですけれども、なんとかメドが立ってきたので、100に近い数字で（23日に）発表できるかなと」

藤井キャスター

「前回の衆院選では、候補者の数が足りなくて…」

玉木代表

「3議席、他党にお譲りする形になったんですね。ああいうことを二度と起こしてはならんということで、しっかり積極的に擁立をしています」

■「手取りを増やす」どこまで？

藤井キャスター

「国民民主党としてはずっと『手取りを増やす』というキャッチフレーズを使ってきて、今回は『もっと手取りを増やす』ということですね」

玉木代表

「早くこの『手取りを増やす』というキャッチフレーズを外したいんですね。なんでかって言うと、みんなが手取り増えたなと思ってもらったら、いらないんで」

藤井キャスター

「どれぐらいまで手取りが増えたら、『少し生活楽になったな』と思うのでしょうか？」

玉木代表

「世帯当たりのこの物価高騰による出費の増加が（年間）9万円って言われているんですね。今回ガソリン（暫定税率廃止）と年収の壁の引き上げで、（年収）600万円世帯だと6万6000円ぐらい（減税）」

「ただ夫婦だと倍なので10万円ぐらいの減税効果はあるので、そこに見合うものは次第に効果が出てくるなと思います」

■「物価高騰対策での消費減税はNG」

藤井キャスター

「国民民主党の消費税減税へのスタンスを教えてください」

玉木代表

「物価高騰対策で消費税の減税はするべきではないと思います。私たちも確かに消費税の減税提案してますけど、景気対策としてやるっていうことで位置づけてます」

「物価高騰対策で消費税をいじるのは、時間がかかりすぎて間に合わないんですね。むしろ今やるべきは、所得税・住民税の減税や、現役世代に重くのしかかる社会保険料負担を速やかに抑制する」

「あるいはローン支払いや家賃が高い、住むことに関わるコストを速やかに下げる方が効果があると思ってます」

■少数与党になって感じたことは？

藤井キャスター

「『政策実現野党』という言葉がマニフェストでも出てきました。あえて野党と明記されたのは、今のお話（政策）を与党に入ってやることはできないのでしょうか？」

玉木代表

「今回少数与党になってすごく感じたのは、与党と野党の垣根がすごい下がっているということです」

「与党も今までみたいにもう自民と公明で決めたらなんでもできるってことではなくて、やっぱり丁寧に野党の声、またその野党に託された多様な国民の声を聞く、ある意味謙虚な姿勢が生まれたんだと思うんです」

「野党側も今までだったらもうとにかく反対だということだったんですけど、そうではなくて、建設的な提案をして実現をし、また実現したことに対して責任を負うということになった」

■「ガソリン」「年収の壁」の実績

藤井キャスター

「玉木総理大臣がにわかに実現しそうな時がありましたよね？」

玉木代表

「いやそれはメディアの皆さんがそういうふうに持ち上げたんで…。でもあの時、与党にならないと政策実現しない、決断しない玉木はフラフラしてるとかよく言われました」

「でも結局、50年変わらなかったガソリン暫定税率廃止して、30年変わらなかった103万円の壁を引き上げたのは、野党たる国民民主党だったんですよ。だからいろんなやり方があると思いました」

「政策を実現するんだったら政権交代しかないとか、連立に入るしかないとか、これはこれまで言われてきた1つの政策実現のやり方です」

「（ただ）そうじゃない形でも、大きな3.5兆円分の減税を実現したっていうのは、私は政策実現のイノベーションを実現したんだと思ってます」

■「国民民主は参院選時と変わらず」

玉木代表

「今回1つ申し上げたいのは、去年の参議院選挙の時とある意味変わってないのは国民民主党だけなんですよ」

「与党の枠組みも変わって、自民・公明が自民・維新になってるし、今度は野党の方も立憲さんと野党になった公明党さんが一緒になって、党名も変わるという中で、昔言われた、ビルの谷間のラーメン屋みたいな感じ」

「いい香りのする料理を出すかもしれません、高市早苗シェフも、野田佳彦シェフも。食料品の消費税ゼロというのは時間がかかる政策だと思います」

「やっぱり注文してから出てくるまでに2年、3年かかる料理よりは、やっぱり注文してすぐに出てくる（料理を）。ちょっとサイズは小さいお店かもしれませんけど、いい料理出しますから選んでいただきたいですね」

（1月22日『news zero』より）