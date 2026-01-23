女優の北川景子（39）が、22日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。番組を絶賛した。

今回は北川と、モデルでタレントのローラ（35）が出演した回の未公開SP。

北川は事前のインタビューVTRで、「トークィーンズに出たかったんです」、「食い入るように見ています」と番組のファンであることを明かした。

インタビュアーを務めた野々村友紀子（51）に「なんでこの（会話の）隙間に、野々村さん、さっと入れたん？とか、みんな隙間に入りたいじゃないですか。ぶつかる時とかないんですか？」と質問。出演者たちのタイミングのいい会話の流れを「あれって芸術じゃないですか。百戦錬磨の方々が美しく、短く入ってきて。本当に憧れる」と絶賛した。

スタジオのトークでも「今、指原（莉乃）さんがやっているから引くとか、相談なく瞬時じゃないですか。いま、（いとう）あさこさんがやるんだ、引く時、って。これがすごい。あうんでやられているんですか？」と質問した。

福田麻貴（37）が「戦場な感覚はないですね。バレーボールみたいな」、ファーストサマーウイカ（35）が「たまにへんなところにバーンってやってまう時あるけど、それもみんなが大丈夫、大丈夫って。変なイジり方せんと、優しく包んでくれて」と説明した。

北川はうなずきながら聞き入り、「すごいですね。総合芸術みたいな」。すると指原が「そんなのじゃないです。うれしいけど」と笑い、「その目線でトークィーンズ見ている人いるんだ…」と喜んだ。